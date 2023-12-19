https://sputniknews.com.tr/20231219/unlu-kahin-baba-vangadan-2024un-korkutan-7-buyuk-kehaneti-ejderha-gezegeni-ele-gecirecek-1078595139.html

Ünlü kahin Baba Vanga'dan 2024'ün korkutan 7 büyük kehaneti: 'Ejderha gezegeni ele geçirecek'

Ünlü kahin Baba Vanga'dan 2024'ün korkutan 7 büyük kehaneti: 'Ejderha gezegeni ele geçirecek'

ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarını, DAEŞ'in ortaya çıkışını ve Brexit'i öngören Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılı için pek çok kehanette bulundu. 12... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T10:58+0300

2023-12-19T10:58+0300

2023-12-19T10:58+0300

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Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri belli oldu. Baba Vanga, yaşamı boyunca, küresel olayları şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin etme yeteneği nedeniyle 'Balkanların Nostradamus'u' olarak tanındı. DAEŞ’in yükselişi, Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik 9/11 terör saldırıları ve Brexit oylaması da dahil olmak üzere gerçekleşen çok sayıda tahminde bulundu.Bazılarının şüphelerine rağmen, Baba Vanga'nın kehanetlerinin çoğu doğru çıktı ve bir kahin olarak ünü yıllar geçtikçe artmaya devam etti. 1996'daki ölümünden sonra bile, tahminleri ve kehanetleri dünyanın dört bir yanındaki insanları etkilemeye devam ediyor ve pek çok kişi onun gelecekle ilgili tahminlerini hevesle bekliyor. İşte Sputnik'in derlediği Baba Vanga 2024 kehanetleri:1. Putin'e suikat girişimiVanga, gelecek yıl bir yurttaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunacağını öngördü.2. Trump gizemli bir hastalığa yakalanacakBaba Vanga, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2024'te kendisini sağır edecek ve beyin travmasına neden olacak gizemli bir hastalığa yakalacağını tahmin etti.3. Avrupa'da terör saldırısı kehanetiBaba Vanga, 2024 kehanetlerinde Avrupa'da artan terör saldırıları konusunda uyardı ve 'büyük bir ülkenin' 2024'te biyolojik silah testleri veya saldırıları gerçekleştireceğini öngördü.4. Büyük bir ekonomik krizArtan borç seviyeleri ve artan jeopolitik gerilimlerin ana faktörler olmasıyla birlikte, Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.5. Hava kirliliği sorunlarıBaba Vanga 2024 için korkunç hava olaylarının ve doğal afetlerin yaşanacağını öngördü.6. Kuantum hesaplamasında ilerlemeBaba Vanga'ya göre 2024 yılında kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli ilerlemeler yaşanacak. Kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Bu bilgisayarlar, benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar ve veri analizleri gerçekleştirebilecek.7. Siber saldırılarda artışBaba Vanga, 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin etti. Bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceği ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağı konusunda uyardı. Bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturabilir.8. Kansere ve alzheimera çare bulunacakBaba Vanga'nın kehanetleri arasında olumlu görüler de yer alıyor. Vanga'nın, 2024 yılında Alzheimer ve kanser de dahil olmak üzere tedavi edilemeyen hastalıklara yönelik yeni tedaviler bulunacağını söylediği öne sürüldü.9. Küresel ısınma felaketleriBaba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etti. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı. Kahin, ayrıca Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi.10. Bir ejderha gezegeni ele geçirecekBaba Vanga, "güçlü bir ejderhanın" gezegeni ele geçireceği ve üç devin -muhtemelen Rusya, Çin ve Hindistan- birleşeceği konusunda uyardı. Baba Vanga, hatta üzerinde 100, 5 ve bir sürü sıfır rakamı bulunan kırmızı bir paranın dünya genelinde kullanılacağını tahmin etti.Uzaylılarla temasDiğer yandan Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin ederek dünyanın sonunun 5079 yılında geleceğini söylemiş ancak buna neyin sebep olacağına dair bir açıklama yapmamıştı.Baba Vanga kimdir?Halk arasında Baba Vanga olarak bilinen Vangelia Pandeva Gushterova, 1911 yılında doğdu ve kehanet yeteneklerine sahip olduğu iddia edildi. Çocukluğundan beri kör olan Bulgar kahin, iddialara göre geleceği görebiliyordu ve bu "güçlerini" kendisini kör eden bir kasırgaya bağlıyordu. Bu yetenekleri ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında kamuoyunun dikkatini çekmiş ve Bulgar Çarı 3. Boris ve Sovyet lideri Leonid Brejnev gibi kişilerin kendisine bizzat danıştığı bildirilmiştir.1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga kehanetlere inanan pek çok kişi için simge isim oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231213/her-seyi-bilen-adam-nostradamusun-yeni-kehanetleri-endise-yaratti-2024-listesinde-neler-var--1078404209.html

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