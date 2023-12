https://sputniknews.com.tr/20231213/her-seyi-bilen-adam-nostradamusun-yeni-kehanetleri-endise-yaratti-2024-listesinde-neler-var--1078404209.html

'Her şeyi bilen' adam Nostradamus'un yeni kehanetleri endişe yarattı: 2024 listesinde neler var?

2023 yılının bitmesine az bir zaman kala yeni yıl için geri sayım başlamışken dünyaca ünlü Fransız astralog Nostramus'un da 2024 için 'kehanetleri' belli oldu... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023 yılının sonlarına yaklaşmışken Nostradamus'un 2024 kehanetleri de son günlerde gündemdeki yerini aldı. 16. yüzyılda yaşamış olan ünlü astrolog Nostradamus'un kehanetleri sosyal medyada ve haberlerde yerini almaya başladı.Geçtiğimiz yıl için yapılan tahminler, Mars’taki büyük bir felaketten “Kraliyet binasındaki semavi yangına” kadar pek çok farklı şeyi içeriyordu. Nostradamus’un kehanetlerinin destekçileri, bu semavi yangını bir meteorun Buckingham Sarayı’nı ateşe verebileceği ve Kral’ı sahip olduğu diğer birçok saray, kale veya malikaneden birinde yaşamak zorunda bırakabileceği şeklinde yorumluyordu. Bunların çoğu gerçekleşmese de, Nostradamus'un kehanetleri ilgi çekmeye devam ediyor.Nostradamus, 1555 yılında yayınladığı 'Kehanetler' isimli kitabında tam tamına 942 kehanete yer vermişti. Bu kehanetler arasında Adolf Hitler'in politikaları, John F. Kennedy'nin suikastı, 11 Eylül terör saldırıları ve Covid-19 salgını gibi dünyayı sarsan pek çok kehanet vardı. Peki ünlü astrolog Nostradamus, 2024 yılı için neleri öngördü?İlk kehanet 'Çin Savaşı'Bazı medya organlarına göre Nostradamus'un kehanet kitabında 2024 yılında Çin Savaşı çıkabileceği yazdığı iddia ediliyor. Bu iddianın dayanağı ise kehanet kitabında yazan şu cümleler:Analistlere göre bu bölümde kızıl düşman olarak bahsedilen ülke Çin. Zira Çin şu an dünyada en büyük donanmalardan birine sahip ve Çin ile Tayvan arasında bir çatışma hali mevcut. Kehaneti yorumlayanlara göre bu bölgede NATO ülkelerinin dahil olduğu, topyekün bir savaş çıkacak.Kral değişecekÜnlü kahinin dörtlüklerinden biri Prens Harry'nin Kral III. Charles'ın yerine Kral olma ihtimaline işaret ediyor. İngiliz yazar ve Nostradamus yorumcusu Mario Reading'in bu yorum, Kral III. Charles'ın kendisine ve ikinci karısına yönelik sürekli saldırılar nedeniyle tahttan çekebileceği fikrine dayanıyor. Reading, genellikle 'yedek' varis olarak Prens Harry'nin, Prens William'ı geçerek tahta çıkabileceğini öne sürüyor.Büyük kıtlıkNostradamus aynı zamanda kötüleşen kuraklıklar, kontrol edilemeyen yangınlar ve rekor yüksek sıcaklıklar gibi ciddi iklim felaketlerini de öngörüyor. Aşırı hava olaylarına ve küresel açlığa işaret ederek, 'kuru toprağın daha da kuraklaşacağını ve görüldüğünde büyük sellerin yaşanacağını" tahmin ediyor. 'Vebalı dalga nedeniyle çok büyük bir kıtlık' ifadesi bu korkunç tahminin altını çiziyor.Yeni Papa tahminiNostradamus'un yazıları papalıkta bir değişiklik olduğunu öne sürüyor. Yaşlı bir Papa'nın ölümünü ve konumunu zayıflattığı düşünülse de uzun ve etkili bir görev süresine sahip olacak yeni bir Romalı Papa'nın seçileceğini öngörülüyor. Bu kehanet, sosyal medyada 87. yaş gününe yaklaşan ve sağlık sorunları yaşayan Papa Francis ile ilişkilendirildi.Nostradamus kimdir?Doktor, yazar, tercüman, astrolojik danışman gibi farklı kimlikleri olan ancak kahin olarak ün kazanan Michel de Nostredame, 1503 yılında dünyaya geldi. Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi'nde aldı. Agen'de tanıdığı Rönesans entelektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyandan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.1546-47 yıllarında başgösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı. 1547 ile 1549 arasında yaptığı İtalya yolculuklarında, Milano’da bir simyacı ile tanıştı. Bu simyacıdan öğrendikleriyle 1552’de ilk kitabını ilaçlar üzerine yayımladı. Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı.Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555’te Salon-de-Provence’e yerleşti. Toplam on adet olan ünlü ‘yüzlük’lerinin ilk kitabını 1555’te Lyon’da yayımladı. Bu kitapların her biri yüzer dörtlükten oluştuğu için 'yüzlükler' adıyla tanınırlar. 1558’de kitabını daha da genişletti ve krala ithaf etti.1560’da saray hekimliğine atandı.Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis’nin astrologlarından biri haline geldi. 1564’te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581’de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edildi.Nostradamus'un özel yaşamı1531’de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534’teki salgın sırasında öldüler. 1547’de ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten altı çocuğu oldu. Anne Ponsard adlı ikinci eşiyle oturduğu ev günümüzde Nostradamus Müzesi olarak bilinir.

