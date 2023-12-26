https://sputniknews.com.tr/20231226/ak-parti-sozcusu-celikten-ozgur-ozele-tepki-turk-siyasetine-surulen-bu-lekeye-uzuluyoruz-1078996200.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Türk siyasetine sürülen bu lekeye üzülüyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Türk siyasetine sürülen bu lekeye üzülüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu gibilerin, PKK ve benzeri terör örgütlerinin, Wilders gibi Avrupa'daki faşistlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza kullandığı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T22:29+0300

2023-12-26T22:29+0300

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Pençe-Kilit operasyonunda hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Çelik, "Kuşkusuz, etrafımızdaki gelişmeler, güvenliğimiz konusundaki hassasiyetimizin azami düzeyde olmasını gerektiriyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında daha da fazla aynı hassasiyetle ülkemize karşı faaliyet yürüten şer odaklarıyla mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Çelik, terör örgütlerinin Türkiye'ye zarar vermek istediğini, örgütlerin arkasında da birtakım siyasi projelerin, planların olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi.Bölgede birtakım siyasi oluşumlar ve terör devletçikleri meydana getirmek için çeşitli mahfillerde üretilen siyasi projeler olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Çelik, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine başarılar diledi.Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ve jandarmanın hukuk devleti ve egemen bir ülke olan Türkiye'nin haklarını, hukukunu milletin talimatları doğrultusunda koruyacak güç, imkan ve kabiliyete sahip olduğunu anlatan Çelik, bundan sonra aynı mücadelenin aynı güçle devam edeceğini söyledi.- Aday belirleme çalışmaları devam ediyorÇelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partide normal mesaisine devam ederken, aynı zamanda il teşkilatlarıyla görüşme ve istişarelerini sürdürdüğünü bildirdi.Daha önce yaptığı bir açıklamada, "istişareler tamamlandı" ifadesini kullandığını ancak bazı medya organlarında "aday belirleme çalışmaları tamamlandı" şeklinde cümlelerin yer aldığını aktaran Çelik, şunları söyledi:"Bu ikisi farklı şey. İllerle istişare yapıyoruz. Bu aday belirleme çalışmalarının tamamlandığı anlamına gelmiyor. O hassasiyete dikkat etmek lazım. Dün biliyorsunuz Konya, Kahramanmaraş, Antalya ve Eskişehir ile bu istişareler yapıldı. Bugün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van'la istişareler tamamlanmış olacak. Bütün çalışma arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın en derinlemesine görüşlerini almak, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstişarelerin tamamlanmasından sonra aday belirleme safhası, daha sonraki toplantılarda ele alınacak."Sözcü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşma ile Özel ile CHP'nin nasıl bir istikamet çizeceğinin de netleştiğini dile getirdi. Ömer Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:'Milletimiz oylarıyla siyasi kötülüğü engelledi'Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "kötü insanlar" ifadesini kullandığını aktardı.Kötülük ve kötü nedir, bunu çok iyi bildiklerini, en son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi siyasi kötülüğü yapmak üzere 14 Mayıs öncesinde hangi açıklamaları yaptıklarını gördüklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:'Hiçbir gerekçe ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez'CHP Genel Başkanı Özel'in, "Bedava siyaset dönemi bitti" dediğini aktaran Çelik, Özel'in herhangi bir yerde doğru bir iş yapılıyorsa o doğruya destek vermeyeceğini ifade etmek için bu sözleri kullandığını söyledi.CHP yönetiminin teröre karşı ortak bildiriye imza atmadığında "Biz iktidarın arkasına takılmayız" dediğini belirten Çelik, teklifin ilk olarak bir muhalefet partisinden geldiğini, Cumhur İttifakı'nın da "adrese değil ilkeye bakarız" anlayışıyla buna destek verdiğini anlattı.CHP'yi ikili siyaset yapmaya çalışmakla suçlayan Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü durum şudur; burada kendilerince her zamanki gibi ikili bir siyaset yapmaya çalıştılar. Bir yandan terörü kınıyormuş gibi yaptılar, bir yandan da belli birtakım siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde bu bildiriye imza atmamayı tercih ettiler. Vatandaşlarımızdan bu tepkileri görünce 'biz bir bildiri yayımladık' diye ortaya çıktılar" dedi.Hiçbir gerekçenin TBMM'de hazırlanan ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremeyeceğini dile getiren Çelik, bu konuda sağduyulu olan CHP milletvekillerinin, partilerinin bu tutumunu reddettiğini kaydetti.Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde CHP'nin milli meselelerde, teröre karşı Türkiye'nin pozisyonunu, gücünü, kararlılığını savunma konusunda tavizsiz bir tavır sergilediğini anlatan Çelik, CHP'deki bugünkü durumun geçmiş yönetim döneminde başladığını ve bu yönetimle doruğa ulaştığını söyledi.Çelik, "Bunu 'bedava siyaset yok' diye ifade etmeye çalışıyor. Evet bir bedava siyaset olmadığını gördük ama siyasetinizin sponsorunun kim olduğunu da bugün net bir şekilde ifade etmiş oldunuz. Onu artık kendiniz bulun. Çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı Netenyahu'nun cümleleriyle, Avrupa'daki faşistlerin diliyle, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenlerin diliyle konuşursanız o zaman sponsorunuzu da beyan etmiş olursunuz" değerlendirmesini yaptı.CHP'yi "kötü, kalitesiz ve reddedilmesi gereken" bir siyaset yapmakla eleştiren Çelik, şunları kaydetti:Çelik ayrıca, CHP'den "biz birtakım şartlar öne sürdük, bu şartlar yerine getirilmeyince bildiriye imza atmadık." denildiğini aktararak, "Bu bildiriye imza atmak için şart öne sürülmez. Mehmetçiğin yanında duracaksın, teröre karşı duracaksın. Bunun ne şartı olacak? TSK bugün bu mücadeleyi verirken bu ortak iradeyi göstermeyeceksin, sonra tepkiler gelince bu tepkileri yatıştırmak için uğraşacaksın. Peki yaptığınız iş doğruydu da kaç gündür niye sürekli bununla uğraşıyorsunuz, 'öyle yapmadık da böyle yaptık' diye anlatmaya çalışıyorsunuz? Yaptığınız yanlıştır, milletten özür dilenmesi gereken husustur" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231225/bahceliden-chp-ve-dem-parti-tepkisi-tbmm-genel-kurul-salonundan-ayrildi-1078916833.html

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