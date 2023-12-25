https://sputniknews.com.tr/20231225/bahceliden-chp-ve-dem-parti-tepkisi-tbmm-genel-kurul-salonundan-ayrildi-1078916833.html
Bahçeli'den CHP ve Dem Parti tepkisi: TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
Bahçeli'den CHP ve Dem Parti tepkisi: TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T15:05+0300
2023-12-25T15:05+0300
2023-12-25T15:05+0300
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mhp
tbmm
devlet bahçeli
terör
tepki
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TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231225/erdogan-sabiha-gokcen-yolcu-trafiginin-en-cok-oldugu-3-havalimanidir-1078909002.html
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mhp, tbmm, devlet bahçeli, terör, tepki
mhp, tbmm, devlet bahçeli, terör, tepki
Bahçeli'den CHP ve Dem Parti tepkisi: TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum." dedi.
TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.
Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.