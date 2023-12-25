https://sputniknews.com.tr/20231225/erdogan-sabiha-gokcen-yolcu-trafiginin-en-cok-oldugu-3-havalimanidir-1078909002.html

Erdoğan: Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez

Erdoğan: Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez" dedi. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T13:12+0300

2023-12-25T13:12+0300

2023-12-25T16:07+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

sabiha gökçen havaalanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:Özel'e tepkiErdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde protesto edilmesine ilişkin, "İşte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231225/msb-26-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1078899220.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, sabiha gökçen havaalanı