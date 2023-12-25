https://sputniknews.com.tr/20231225/erdogan-sabiha-gokcen-yolcu-trafiginin-en-cok-oldugu-3-havalimanidir-1078909002.html
Erdoğan: Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez
Erdoğan: Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez" dedi. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T13:12+0300
2023-12-25T13:12+0300
2023-12-25T16:07+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sabiha gökçen havaalanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:Özel'e tepkiErdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde protesto edilmesine ilişkin, "İşte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231225/msb-26-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1078899220.html
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
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recep tayyip erdoğan, sabiha gökçen havaalanı
recep tayyip erdoğan, sabiha gökçen havaalanı
Erdoğan: Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez
13:12 25.12.2023 (güncellendi: 16:07 25.12.2023)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Bugün Sabiha Gökçen (Havalimanı), İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3'üncü havalimanıdır.
Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir.
Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz
Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez. Oyununuzu biliyoruz. Ömrümüz yettikçe mücadeleyi sürdüreceğiz.
Teröriste terörist dememek için kırk kılığa giren siyasi bukalemunların maskesini indirmekte kararlıyız.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde protesto edilmesine ilişkin, "İşte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor." değerlendirmesinde bulundu.