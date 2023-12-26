ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto

Türkiye
MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbului Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
20:13
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Açlık sınırı asgari ücretten 5 bin lira fazla
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/abdde-savunma-bakani-austin-ve-guvenlik-danismani-sullivanin-evinin-onunde-israil-karsiti-protesto-1078943147.html
ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto
ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto
ABD’de Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evinin önünde toplanan protestocular, İsrail karşıtı gösteri düzenledi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T10:04+0300
2023-12-26T10:04+0300
israil- filistin çatışması
savunma bakanı
lloyd austin
jake sullivan
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
protesto
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078942986_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b7e636057d90cfd3347e939d8fa173b.jpg
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, ABD’liler İsrail’e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.ABD’nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde bir araya gelen protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık “Özgür Filistin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" ve “Ateşkes şimdi” sloganları attı. Göstericiler ellerinde “Gazze’deki soykırımı durdurun” ve “İsrail’e tüm ABD yardımlarını kesin” yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.
https://sputniknews.com.tr/20231226/hamastan-yalanlama-reutersin-misir-kaynaklarina-dayandirdigi-ateskes-iddialari-dogru-degil-1078942620.html
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078942986_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c466ecb2429382f4b1cafab88e5ac93e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
savunma bakanı, lloyd austin, jake sullivan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, protesto, gazze
savunma bakanı, lloyd austin, jake sullivan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, protesto, gazze

ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto

10:04 26.12.2023
© İHA-AW106201Abd, biden, filistin, protesto
Abd, biden, filistin, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© İHA-AW106201
Abone ol
ABD’de Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evinin önünde toplanan protestocular, İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, ABD’liler İsrail’e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.
ABD’nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde bir araya gelen protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık “Özgür Filistin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" ve “Ateşkes şimdi” sloganları attı. Göstericiler ellerinde “Gazze’deki soykırımı durdurun” ve “İsrail’e tüm ABD yardımlarını kesin” yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.
Gazze Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas’tan yalanlama: 'Reuters'in Mısır kaynaklarına dayandırdığı ateşkes iddiaları doğru değil'
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала