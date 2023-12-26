https://sputniknews.com.tr/20231226/abdde-savunma-bakani-austin-ve-guvenlik-danismani-sullivanin-evinin-onunde-israil-karsiti-protesto-1078943147.html

ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto

ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto

ABD’de Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evinin önünde toplanan protestocular, İsrail karşıtı gösteri düzenledi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T10:04+0300

2023-12-26T10:04+0300

2023-12-26T10:04+0300

israil- filistin çatışması

savunma bakanı

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jake sullivan

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israil-filistin sorunu

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gazze

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, ABD’liler İsrail’e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.ABD’nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde bir araya gelen protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık “Özgür Filistin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" ve “Ateşkes şimdi” sloganları attı. Göstericiler ellerinde “Gazze’deki soykırımı durdurun” ve “İsrail’e tüm ABD yardımlarını kesin” yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.

https://sputniknews.com.tr/20231226/hamastan-yalanlama-reutersin-misir-kaynaklarina-dayandirdigi-ateskes-iddialari-dogru-degil-1078942620.html

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savunma bakanı, lloyd austin, jake sullivan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, protesto, gazze