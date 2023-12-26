https://sputniknews.com.tr/20231226/abdde-savunma-bakani-austin-ve-guvenlik-danismani-sullivanin-evinin-onunde-israil-karsiti-protesto-1078943147.html
ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto
ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto
ABD’de Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evinin önünde toplanan protestocular, İsrail karşıtı gösteri düzenledi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T10:04+0300
2023-12-26T10:04+0300
2023-12-26T10:04+0300
israil- filistin çatışması
savunma bakanı
lloyd austin
jake sullivan
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
protesto
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078942986_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b7e636057d90cfd3347e939d8fa173b.jpg
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, ABD’liler İsrail’e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.ABD’nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde bir araya gelen protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık “Özgür Filistin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" ve “Ateşkes şimdi” sloganları attı. Göstericiler ellerinde “Gazze’deki soykırımı durdurun” ve “İsrail’e tüm ABD yardımlarını kesin” yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.
https://sputniknews.com.tr/20231226/hamastan-yalanlama-reutersin-misir-kaynaklarina-dayandirdigi-ateskes-iddialari-dogru-degil-1078942620.html
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078942986_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c466ecb2429382f4b1cafab88e5ac93e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
savunma bakanı, lloyd austin, jake sullivan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, protesto, gazze
savunma bakanı, lloyd austin, jake sullivan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, protesto, gazze
ABD’de Savunma Bakanı Austin ve Güvenlik Danışmanı Sullivan’in evinin önünde İsrail karşıtı protesto
ABD’de Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evinin önünde toplanan protestocular, İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, ABD’liler İsrail’e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.
ABD’nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde bir araya gelen protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık “Özgür Filistin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" ve “Ateşkes şimdi” sloganları attı. Göstericiler ellerinde “Gazze’deki soykırımı durdurun” ve “İsrail’e tüm ABD yardımlarını kesin” yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.