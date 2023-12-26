Hamas’tan yalanlama: 'Reuters'in Mısır kaynaklarına dayandırdığı ateşkes iddiaları doğru değil'

Türkiye
MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbului Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
20:13
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Açlık sınırı asgari ücretten 5 bin lira fazla
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/hamastan-yalanlama-reutersin-misir-kaynaklarina-dayandirdigi-ateskes-iddialari-dogru-degil-1078942620.html
Hamas’tan yalanlama: 'Reuters'in Mısır kaynaklarına dayandırdığı ateşkes iddiaları doğru değil'
Hamas’tan yalanlama: 'Reuters'in Mısır kaynaklarına dayandırdığı ateşkes iddiaları doğru değil'
Reuters'ın Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı "Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T09:49+0300
2023-12-26T09:49+0300
israil- filistin çatışması
gazze
reuters
israil
israil-filistin
mısır
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076920173_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2f9040838fbd59d8226f10efdad6d2f8.jpg
İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı 'Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine' ilişkin haberde Hamas tarafından yalanlandı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Reuters'in Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırarak yayınladığı haber hakkında Hamas'ın hiçbir bilgisi bulunmamaktadır. Saldırganlık kapsamlı bir şekilde durdurulmadan müzakere yapılamayacağını bir kez daha yineliyoruz” denildi'Ateşkes yapılmadan hiçbir müzakere yapılmaz'Mısır öncülüğünde İsrail ve Filistin arasında geniş kapsamlı bir ateşkes için plan yapıldığına dair çıkan haberleri ardından Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan ise, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açıklamalarda bulundu. Hamdan, söz konusu haberleri yalanlayarak, “Hala konuşulan fikirler var. Bizim net tutumumuz, tam bir ateşkes ve İsrail Gazze'den çekilmeden esir takası konusunda hiçbir görüşme yapılmayacağı yönündedir" dedi.Hamdan, "Hiç kimse ateş altında müzakere etmeyi kabul etmez. Ne Hamas ne de başkası. Filistinliler için bir çözüm bulmak isteyen herkes işe katliamı durdurmakla başlamalıdır. Herhangi bir anlaşmaya varmak için ilk adım budur” ifadelerini kullandı.'Filistinlilere kimin liderlik edeceği Filistinlilerin iç meselesidir'Gazze Şeridi’nde ve Filistin topraklarının geri kalanında seçimler yapılana kadar Gazze'yi "Filistinli uzmanlardan oluşan bir heyetin" yönetebileceği yönündeki haberleri reddeden Hamdan, "Filistinlilere kimin liderlik edeceği Filistinlilerin iç meselesidir. Halk kendi liderlerini seçmelidir. Hiç kimsenin, ne ABD’lilerin, ne İsraillilerin ne de bir başkasının dikte etmeye hakkı yoktur" dedi.Mısır’ın Hamas ile İsrail arasında 'üç aşamalı ateşkes' teklif ettiği iddiasıMısır’ın Hamas ve İsrail’e Gazze Şeridi’nde 'üç aşamalı ateşkes' ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edilmiş, ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkes yapılacağı ve 40 İsrailli esire karşılık 120 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının planlandığı öne sürülmüştü.İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanacağı ve Batı Şeria ve Gazze’de teknokrat bir hükümetin kurulmasının ele alınacağı iddia edilmişti.Üçüncü aşamada ise 'kapsamlı bir ateşkesin' sağlanmasının ardından, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılacağı, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek olan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içerdiği öne sürülmüştü. Son aşamada ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi'nden geri çekilmesinin ardından yerlerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verileceği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231226/gazzeye-21-ekimden-bu-yana-insani-yardim-yuklu-4-bin-960-tir-girdi-1078940447.html
gazze
israil
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076920173_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f964fff48511d6b9b3f2c01ac6466e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazze, reuters, israil, israil-filistin, mısır, hamas
gazze, reuters, israil, israil-filistin, mısır, hamas

Hamas’tan yalanlama: 'Reuters'in Mısır kaynaklarına dayandırdığı ateşkes iddiaları doğru değil'

09:49 26.12.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIGazze Filistin
Gazze Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
Abone ol
Reuters'ın Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı "Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine" ilişkin haber Hamas tarafından yalanlandı.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı 'Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine' ilişkin haberde Hamas tarafından yalanlandı.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Reuters'in Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırarak yayınladığı haber hakkında Hamas'ın hiçbir bilgisi bulunmamaktadır. Saldırganlık kapsamlı bir şekilde durdurulmadan müzakere yapılamayacağını bir kez daha yineliyoruz” denildi
'Ateşkes yapılmadan hiçbir müzakere yapılmaz'
Mısır öncülüğünde İsrail ve Filistin arasında geniş kapsamlı bir ateşkes için plan yapıldığına dair çıkan haberleri ardından Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan ise, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açıklamalarda bulundu.
Hamdan, söz konusu haberleri yalanlayarak, “Hala konuşulan fikirler var. Bizim net tutumumuz, tam bir ateşkes ve İsrail Gazze'den çekilmeden esir takası konusunda hiçbir görüşme yapılmayacağı yönündedir" dedi.
Hamdan, "Hiç kimse ateş altında müzakere etmeyi kabul etmez. Ne Hamas ne de başkası. Filistinliler için bir çözüm bulmak isteyen herkes işe katliamı durdurmakla başlamalıdır. Herhangi bir anlaşmaya varmak için ilk adım budur” ifadelerini kullandı.

'Filistinlilere kimin liderlik edeceği Filistinlilerin iç meselesidir'

Gazze Şeridi’nde ve Filistin topraklarının geri kalanında seçimler yapılana kadar Gazze'yi "Filistinli uzmanlardan oluşan bir heyetin" yönetebileceği yönündeki haberleri reddeden Hamdan, "Filistinlilere kimin liderlik edeceği Filistinlilerin iç meselesidir. Halk kendi liderlerini seçmelidir. Hiç kimsenin, ne ABD’lilerin, ne İsraillilerin ne de bir başkasının dikte etmeye hakkı yoktur" dedi.

Mısır’ın Hamas ile İsrail arasında 'üç aşamalı ateşkes' teklif ettiği iddiası

Mısır’ın Hamas ve İsrail’e Gazze Şeridi’nde 'üç aşamalı ateşkes' ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edilmiş, ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkes yapılacağı ve 40 İsrailli esire karşılık 120 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının planlandığı öne sürülmüştü.
İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanacağı ve Batı Şeria ve Gazze’de teknokrat bir hükümetin kurulmasının ele alınacağı iddia edilmişti.
Üçüncü aşamada ise 'kapsamlı bir ateşkesin' sağlanmasının ardından, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılacağı, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek olan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içerdiği öne sürülmüştü. Son aşamada ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi'nden geri çekilmesinin ardından yerlerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verileceği iddia edilmişti.
Gazze insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tır girdi
08:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала