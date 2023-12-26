https://sputniknews.com.tr/20231226/hamastan-yalanlama-reutersin-misir-kaynaklarina-dayandirdigi-ateskes-iddialari-dogru-degil-1078942620.html

Hamas’tan yalanlama: 'Reuters'in Mısır kaynaklarına dayandırdığı ateşkes iddiaları doğru değil'

Hamas’tan yalanlama: 'Reuters'in Mısır kaynaklarına dayandırdığı ateşkes iddiaları doğru değil'

Reuters'ın Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı "Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T09:49+0300

2023-12-26T09:49+0300

2023-12-26T09:49+0300

israil- filistin çatışması

gazze

reuters

israil

israil-filistin

mısır

hamas

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İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı 'Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine' ilişkin haberde Hamas tarafından yalanlandı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Reuters'in Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırarak yayınladığı haber hakkında Hamas'ın hiçbir bilgisi bulunmamaktadır. Saldırganlık kapsamlı bir şekilde durdurulmadan müzakere yapılamayacağını bir kez daha yineliyoruz” denildi'Ateşkes yapılmadan hiçbir müzakere yapılmaz'Mısır öncülüğünde İsrail ve Filistin arasında geniş kapsamlı bir ateşkes için plan yapıldığına dair çıkan haberleri ardından Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan ise, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açıklamalarda bulundu. Hamdan, söz konusu haberleri yalanlayarak, “Hala konuşulan fikirler var. Bizim net tutumumuz, tam bir ateşkes ve İsrail Gazze'den çekilmeden esir takası konusunda hiçbir görüşme yapılmayacağı yönündedir" dedi.Hamdan, "Hiç kimse ateş altında müzakere etmeyi kabul etmez. Ne Hamas ne de başkası. Filistinliler için bir çözüm bulmak isteyen herkes işe katliamı durdurmakla başlamalıdır. Herhangi bir anlaşmaya varmak için ilk adım budur” ifadelerini kullandı.'Filistinlilere kimin liderlik edeceği Filistinlilerin iç meselesidir'Gazze Şeridi’nde ve Filistin topraklarının geri kalanında seçimler yapılana kadar Gazze'yi "Filistinli uzmanlardan oluşan bir heyetin" yönetebileceği yönündeki haberleri reddeden Hamdan, "Filistinlilere kimin liderlik edeceği Filistinlilerin iç meselesidir. Halk kendi liderlerini seçmelidir. Hiç kimsenin, ne ABD’lilerin, ne İsraillilerin ne de bir başkasının dikte etmeye hakkı yoktur" dedi.Mısır’ın Hamas ile İsrail arasında 'üç aşamalı ateşkes' teklif ettiği iddiasıMısır’ın Hamas ve İsrail’e Gazze Şeridi’nde 'üç aşamalı ateşkes' ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edilmiş, ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkes yapılacağı ve 40 İsrailli esire karşılık 120 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının planlandığı öne sürülmüştü.İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanacağı ve Batı Şeria ve Gazze’de teknokrat bir hükümetin kurulmasının ele alınacağı iddia edilmişti.Üçüncü aşamada ise 'kapsamlı bir ateşkesin' sağlanmasının ardından, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılacağı, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek olan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içerdiği öne sürülmüştü. Son aşamada ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi'nden geri çekilmesinin ardından yerlerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verileceği iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231226/gazzeye-21-ekimden-bu-yana-insani-yardim-yuklu-4-bin-960-tir-girdi-1078940447.html

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