https://sputniknews.com.tr/20231225/yurt-disi-telefonlarinin-kullanim-suresi-degisiyor-180-gune-cikacak-1078920972.html
Yurt dışı telefonlarının kullanım süresi değişiyor: 180 güne çıkacak
Yurt dışı telefonlarının kullanım süresi değişiyor: 180 güne çıkacak
Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağı açıklandı. Geçici ithalat kapsamında... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T16:20+0300
2023-12-25T16:20+0300
2023-12-25T16:22+0300
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Yurt dışı telefonlarının kullanım süresi değişiyor: 180 güne çıkacak
16:20 25.12.2023 (güncellendi: 16:22 25.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağı açıklandı. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresinin de yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla artırılacağını belirtildi.