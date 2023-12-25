https://sputniknews.com.tr/20231225/yol-acma-calismasinda-is-makinesi-ucuruma-yuvarlandi-4-olu-1078916170.html

Yol açma çalışmasında iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Yol açma çalışmasında iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T14:33+0300

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türkiye

ağrı

kaza

iş makinesi

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İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.İş makinesi uçuruma yuvarlandıBu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı.Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine götürüldü.İş makinesi operatörü N.Ş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

https://sputniknews.com.tr/20231223/sanliurfada-feci-kaza-yolcu-otobusu-ve-2-tir-carpisti-1078832668.html

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