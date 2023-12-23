https://sputniknews.com.tr/20231223/sanliurfada-feci-kaza-yolcu-otobusu-ve-2-tir-carpisti-1078832668.html
Şanlıurfa’da feci kaza: Yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı
Şanlıurfa’da feci kaza: Yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı
Yoğun sis faciayı beraberinde getirdi. Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T11:13+0300
2023-12-23T11:13+0300
2023-12-23T11:31+0300
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun yağış ve sis nedeniyle İzmir'den Batman'a seyir halindeki yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otobüs şoförü olay yerinde öldüKazada, yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şoför koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan otobüs şoförü İlhami Dokdemir'in (58) ise sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dokdemir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktası trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/portakaldan-bakana-sert-tepki-canli-yayinda--bunun-adi-sapkinlik-dedi-elindeki-kagitlari-yirtti-1078830033.html
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, yolcu, yolcu otobüsü, kaza
şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, yolcu, yolcu otobüsü, kaza
Şanlıurfa’da feci kaza: Yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı
11:13 23.12.2023 (güncellendi: 11:31 23.12.2023)
Yoğun sis faciayı beraberinde getirdi. Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun yağış ve sis nedeniyle İzmir'den Batman'a seyir halindeki yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüs şoförü olay yerinde öldü
Kazada, yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şoför koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan otobüs şoförü İlhami Dokdemir'in (58) ise sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dokdemir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktası trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.