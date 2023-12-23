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Portakal'dan bakana sert tepki: Canlı yayında 'Bunun adı sapkınlık' dedi, elindeki kağıtları yırttı
Portakal'dan bakana sert tepki: Canlı yayında 'Bunun adı sapkınlık' dedi, elindeki kağıtları yırttı
Seçmeli olan ama bazı okullarda zorunlu olarak öğretilen 'Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı' dersinde işlenenler tepki çekti. Derste kocası ölen kadının... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
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ders
fatih portakal
eğitim-sen
evlilik
aile
okul
öğrenci
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Bu sene ortaokul ve liselerde 'Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı' dersi işletilmeye başlandı. Sözcü TV'nin haberine göre, seçmeli olarak görünse de bazı okullarda zorunlu olarak tutuldu. Bu ders kapsamında çocuklara birden fazla eş alma, berdel evlilik, taygeldi gibi kavramlar öğretildiği ortaya çıktı.Bir okulda 10'uncu sınıf öğrencilerine Türk aile yapısını anlatan bir çalışma kağıdı verildi. Evde kağıdı inceleyen veliler gördüklerine inanamayıp tepki gösterdi. Çünkü içinde hayatlarında belki de hiç duymadıkları ifadeler vardı. Kocası ölen kadının, kocasının kardeşi ile evlenmesi, çocukları değiştirme gibi konular yer aldı.Eğitim-sen tepki göstermiştiMilli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programında kadının çalışma hayatına girmesi, çekirdek ailelerin artması, ilk evlenme yaşı gibi konular 'Türk Aile Yapısının Karşılaştığı Sorunlar' başlığı altında yer alıyor. Eğitim-sen İşyeri Temsilcisi Yurttaş Yıldırım, "15 yaşındaki bir kız-erkek çocuğuna bunları nasıl anlatabiliyorlar. Çocuğumu okuldan bile almayı düşünüyorum" dedi.'Gerçekten şöyle yırtılıp atılması gereken bir olaydan bahsediyor, çöp gibi bir şey bu ya'Fatih Portakal ise canlı yayında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231110/okullarda-yeni-tehlike-uzmanlar-velileri-uyardi-kanli-para-ve-mavi-balina-kadar-kotu-1077257704.html
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ders, fatih portakal, eğitim-sen, evlilik, aile, okul, öğrenci
ders, fatih portakal, eğitim-sen, evlilik, aile, okul, öğrenci

Portakal'dan bakana sert tepki: Canlı yayında 'Bunun adı sapkınlık' dedi, elindeki kağıtları yırttı

10:02 23.12.2023
© Fotoğraf : TwitterFatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Seçmeli olan ama bazı okullarda zorunlu olarak öğretilen 'Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı' dersinde işlenenler tepki çekti. Derste kocası ölen kadının, kocasının kardeşi ile evlenmesi, çocukları değiştirme gibi konular yer alıyor. Gazeteci Portakal canlı yayında haber ile ilgili elindeki kağıtları yırtıp çöpe atarak 'Bunun adı sapkınlık' dedi.
Bu sene ortaokul ve liselerde 'Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı' dersi işletilmeye başlandı. Sözcü TV'nin haberine göre, seçmeli olarak görünse de bazı okullarda zorunlu olarak tutuldu. Bu ders kapsamında çocuklara birden fazla eş alma, berdel evlilik, taygeldi gibi kavramlar öğretildiği ortaya çıktı.
Bir okulda 10'uncu sınıf öğrencilerine Türk aile yapısını anlatan bir çalışma kağıdı verildi. Evde kağıdı inceleyen veliler gördüklerine inanamayıp tepki gösterdi. Çünkü içinde hayatlarında belki de hiç duymadıkları ifadeler vardı. Kocası ölen kadının, kocasının kardeşi ile evlenmesi, çocukları değiştirme gibi konular yer aldı.

Eğitim-sen tepki göstermişti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programında kadının çalışma hayatına girmesi, çekirdek ailelerin artması, ilk evlenme yaşı gibi konular 'Türk Aile Yapısının Karşılaştığı Sorunlar' başlığı altında yer alıyor. Eğitim-sen İşyeri Temsilcisi Yurttaş Yıldırım, "15 yaşındaki bir kız-erkek çocuğuna bunları nasıl anlatabiliyorlar. Çocuğumu okuldan bile almayı düşünüyorum" dedi.

'Gerçekten şöyle yırtılıp atılması gereken bir olaydan bahsediyor, çöp gibi bir şey bu ya'

Fatih Portakal ise canlı yayında şunları ifade etti:
"Bu haber bültenin flaş haberi. Bunu tek kelimeyle özetler misiniz derseniz 'Sapkınlık' olarak özetlerim. 13-14 yaşındaki çocuklara seçmeli ders var. Bu yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde yapılmış bir uygulama. Belgesi de elimde Türk aile yapısı anlatılıyor. Dersin ismi Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı. Seçmeli bir ders ama değil, herkes bu derse girmek zorunda. Hoca veya öğretmen çocuklara istediği gibi ders öğretiyor. Öyle evlilik tercihlerinden bahsediliyor ki bu belgenin içerisinde taygeldi var, kardeş çocukları evliliği, söz alma-söz verme, beşik kertmesi çocuklara bu öğretiliyor. Hangi devirdeyiz arkadaş, Medeni Kanun var, tek eşlilik var. Yani ders aslında sapkınlık dersi.

Bu dersi kim anlatıyor, onu bilmiyoruz tabi. Pedagojik eğitimi olan birisi mi anlatıyor, imam olan birisi mi anlatıyor... Eğitim bu şekilde, bilgisi olsa ne olur ki... Levirat ve Sororat diye bir şey var, hiç duymadım. Erkeğin ölümü halinde kadının, kocasının kardeşiyle evlendirilmesi Levirat, kadının ölümü halinde dul kalan erkeğin, karısının kardeşiyle evlenmesi Sororat adını... Bunu mu öğretiyorsunuz ya siz çocuklara, 15-16 yaşındaki çocuklara. Medeni Kanun var bu ülkede, sizin haberiniz yok galiba.

Gerçekten şöyle yırtılıp atılması gereken bir olaydan bahsediyor. Çöp gibi bir şey bu ya. Bunu kim, nasıl veriyor çocuklara. Yusuf Bey, tüylerim diken diken oluyor şu anda. Yusuf Bey, Allah aşkına ne yapıyorsunuz, duman ediyorsunuz gençliğimizi ve geleceğimizi."
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