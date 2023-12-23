Portakal'dan bakana sert tepki: Canlı yayında 'Bunun adı sapkınlık' dedi, elindeki kağıtları yırttı

"Bu haber bültenin flaş haberi. Bunu tek kelimeyle özetler misiniz derseniz 'Sapkınlık' olarak özetlerim. 13-14 yaşındaki çocuklara seçmeli ders var. Bu yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde yapılmış bir uygulama. Belgesi de elimde Türk aile yapısı anlatılıyor. Dersin ismi Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı. Seçmeli bir ders ama değil, herkes bu derse girmek zorunda. Hoca veya öğretmen çocuklara istediği gibi ders öğretiyor. Öyle evlilik tercihlerinden bahsediliyor ki bu belgenin içerisinde taygeldi var, kardeş çocukları evliliği, söz alma-söz verme, beşik kertmesi çocuklara bu öğretiliyor. Hangi devirdeyiz arkadaş, Medeni Kanun var, tek eşlilik var. Yani ders aslında sapkınlık dersi.



Bu dersi kim anlatıyor, onu bilmiyoruz tabi. Pedagojik eğitimi olan birisi mi anlatıyor, imam olan birisi mi anlatıyor... Eğitim bu şekilde, bilgisi olsa ne olur ki... Levirat ve Sororat diye bir şey var, hiç duymadım. Erkeğin ölümü halinde kadının, kocasının kardeşiyle evlendirilmesi Levirat, kadının ölümü halinde dul kalan erkeğin, karısının kardeşiyle evlenmesi Sororat adını... Bunu mu öğretiyorsunuz ya siz çocuklara, 15-16 yaşındaki çocuklara. Medeni Kanun var bu ülkede, sizin haberiniz yok galiba.



Gerçekten şöyle yırtılıp atılması gereken bir olaydan bahsediyor. Çöp gibi bir şey bu ya. Bunu kim, nasıl veriyor çocuklara. Yusuf Bey, tüylerim diken diken oluyor şu anda. Yusuf Bey, Allah aşkına ne yapıyorsunuz, duman ediyorsunuz gençliğimizi ve geleceğimizi."