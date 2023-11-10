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https://sputniknews.com.tr/20231110/okullarda-yeni-tehlike-uzmanlar-velileri-uyardi-kanli-para-ve-mavi-balina-kadar-kotu-1077257704.html
Okullarda yeni tehlike: Uzmanlar velileri uyardı, Kanlı Para ve Mavi Balina kadar kötü
Okullarda yeni tehlike: Uzmanlar velileri uyardı, Kanlı Para ve Mavi Balina kadar kötü
Son zamanlarda okullarda tehlike arz eden ve öğrenciler arasında oynanan 'Kanlı Para' yerini şimdi de yeni bir tehlikeye. Bu seferki de kanlı para ve mavi... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T07:31+0300
2023-11-10T07:31+0300
yaşam
okul
öğrenci
mavi balina oyunu
mavi balina
tehlike
veli
uyarı
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Öğrenciler arasında madeni para ile oynanan ve her geçen gün şiddeti artan kanlı para oyunu oldukça ciddi bir konu iken şimdi de yine okullarda görülen ve öğrencilerin psikolojisini bozan yeni bir olay daha ortaya çıktı. Bu sefer birbirlerinin psikolojilerine oynamaya çalışarak birbirlerine zarar veriyorlar.Öğrencilere zarar veren akran zorbalığı bu kez kendini sosyal medyada göstermeye başladı. Öğrenciler sosyal medya aracılığı ile arkadaşlarını ifşa ediyor. Sosyal medyada açılan itiraf sayfalarına ilkokuldan liseye kadar birçok öğrenci dahil oluyor. Her okulun kendi adına açılan itiraf sayfalarında öğrenciler arkadaşları hakkında gizli bilgileri paylaşıyor. Eğitimde yeni tehlike olarak adlandırabileceğimiz bu durum etkisini her geçen gün artırırken, öğrencilerin birbirleri hakkında yalan yanlış beyanları öğrencilerin okuldan soğumalarına ve psikolojilerinin zarar görmesine neden oluyor.Uzmanlar velileri uyardıAltınbaş Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çakıroğlu, son zamanlarda siber zorbalık vakaları ile sık sık karşılaştıklarını ifade etti. Özellikle de şimdilerde gençler arasında yayılmaya başlayan itiraf sayfalarının sayısının çoğaldığını açıkladı. Bu itiraf sayfalarında hedef alınan çocuğun sınıftaki diğer arkadaşları ile ilişkili her türlü paylaşımı, sırları, özel bilgilerinin paylaşıldığı bir ortam oluşturulduğunu açıkladı.Hedefteki öğrenciyi korkutmaya, kızdırmaya yönelik yapılan bu harekete ilişkin konuşan Çakıroğlu, "Örneğin sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlamak, mesajlaşma platformlarından incitici mesajlar ya da tehditler yollamak, başka birinin kimliğiyle başkalarına kötü mesajlar göndermek en yaygını" dedi.
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okul, öğrenci, mavi balina oyunu, mavi balina, tehlike, veli, uyarı
okul, öğrenci, mavi balina oyunu, mavi balina, tehlike, veli, uyarı

Okullarda yeni tehlike: Uzmanlar velileri uyardı, Kanlı Para ve Mavi Balina kadar kötü

07:31 10.11.2023
© İHA'Mavi Balina' timi
'Mavi Balina' timi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© İHA
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Son zamanlarda okullarda tehlike arz eden ve öğrenciler arasında oynanan 'Kanlı Para' yerini şimdi de yeni bir tehlikeye. Bu seferki de kanlı para ve mavi balina kadar tehlikeli. Uzmanlar velilerin çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öğrenciler arasında madeni para ile oynanan ve her geçen gün şiddeti artan kanlı para oyunu oldukça ciddi bir konu iken şimdi de yine okullarda görülen ve öğrencilerin psikolojisini bozan yeni bir olay daha ortaya çıktı. Bu sefer birbirlerinin psikolojilerine oynamaya çalışarak birbirlerine zarar veriyorlar.
Öğrencilere zarar veren akran zorbalığı bu kez kendini sosyal medyada göstermeye başladı. Öğrenciler sosyal medya aracılığı ile arkadaşlarını ifşa ediyor. Sosyal medyada açılan itiraf sayfalarına ilkokuldan liseye kadar birçok öğrenci dahil oluyor. Her okulun kendi adına açılan itiraf sayfalarında öğrenciler arkadaşları hakkında gizli bilgileri paylaşıyor. Eğitimde yeni tehlike olarak adlandırabileceğimiz bu durum etkisini her geçen gün artırırken, öğrencilerin birbirleri hakkında yalan yanlış beyanları öğrencilerin okuldan soğumalarına ve psikolojilerinin zarar görmesine neden oluyor.

Uzmanlar velileri uyardı

Altınbaş Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çakıroğlu, son zamanlarda siber zorbalık vakaları ile sık sık karşılaştıklarını ifade etti. Özellikle de şimdilerde gençler arasında yayılmaya başlayan itiraf sayfalarının sayısının çoğaldığını açıkladı. Bu itiraf sayfalarında hedef alınan çocuğun sınıftaki diğer arkadaşları ile ilişkili her türlü paylaşımı, sırları, özel bilgilerinin paylaşıldığı bir ortam oluşturulduğunu açıkladı.
Hedefteki öğrenciyi korkutmaya, kızdırmaya yönelik yapılan bu harekete ilişkin konuşan Çakıroğlu, "Örneğin sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlamak, mesajlaşma platformlarından incitici mesajlar ya da tehditler yollamak, başka birinin kimliğiyle başkalarına kötü mesajlar göndermek en yaygını" dedi.
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