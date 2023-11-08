https://sputniknews.com.tr/20231108/ozel-sektor-maaslarina-asgari-ucret-ayari-odemeler-nasil-etkilenecek-1077172962.html
Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: Ödemeler nasıl etkilenecek?
Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: Ödemeler nasıl etkilenecek?
Ocak ayında yapılacak olan maaş zamları, gözleri özel sektöre çevirdi. Memur, emekli ve asgari ücretliye yapılacak zam ile milyonlarca çalışanın maaşı yeniden... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T07:27+0300
2023-11-08T07:27+0300
2023-11-08T07:27+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
2024
özel sektör
maaş
brüt maaş
net maaş
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Ocak ayında milyonların maaşı yeniden belirlenecek. ‘Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusunun yanıtı için kritik süreçte geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payı ile yüzde 50’lik zam öngörülen asgari ücret zammı Ocak 2024 için konuşulan rakam 17 bin lira seviyeleri konuşuluyor. Bu rakam özel sektör zamlarına da ışık tutarken, Dünya gazetesinde yer alan habere göre, şirketlerin de hedefin üstünde zam için bütçe hazırlığına başladığı öğrenildi. Asgari ücret 2023 Ocak ayında 8.506 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ise yüzde 34 zam ile 11.402 TL’ye yükseltilmişti. Geçen yıl Ocak zammı sonrası 454.8 dolar olan asgari ücret şu an yüzde 34 zamlı olmasına rağmen 400 dolar seviyelerine geriledi. Yeni asgari ücret rakamının açıklanmasına 2 ay kala yaklaşık 55 dolarlık bir kayıp şimdiden söz konusu.Asgari ücret nasıl belirlenecek?Şimdi ise 8 milyona yakın asgari ücretli Ocak zammına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık'ta start alacak ancak şimdiden hazırlıklar başladı. Bu kapsamda ilk adım 20 Kasım’da atılacak. 414Asgari ücret Tespit Komisyonu’nda revizyona gidilerek, asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışan komisyonda yer alacak. Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.Mynet'in haberine göre hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.Özel sektör ocak zammı için harekete geçtiAsgari ücrette beklentiler bu yönde ilerlerken Dünya Gazetesi’ne konuşan Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, “Ücret zamlarından bağımsız, ücret hareket hızı inanılmaz arttı. Açıklanan enflasyon ile yaşanan enflasyon arasında ciddi bir fark olduğu için şirketler artık maaş zammında açıklanan enflasyon rakamlarını esas almamaya başladı” dedi ve ekledi:Çalışanların refahına önem veren kurumlarda çalışmak istediğine vurgu yapan Güleyin, “Burada refahtan kasıt sadece maaş değil. Çalışanlarının refahına önem veren şirketlerin, kıymetli elemanları çekebilme olasılığı 7 kat daha yüksek. Bu yüzden şu anda tüm şirketler çalışan deneyimini yeniden tasarlamaya konsantreler” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231108/sgk-acikladi-emekli-maasi-odeme-tarihi-degisti-mi--1077172372.html
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asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024, özel sektör, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, kök maaş
asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024, özel sektör, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, kök maaş
Özel sektör maaşlarına 'asgari ücret' ayarı: Ödemeler nasıl etkilenecek?
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Ocak ayında yapılacak olan maaş zamları, gözleri özel sektöre çevirdi. Memur, emekli ve asgari ücretliye yapılacak zam ile milyonlarca çalışanın maaşı yeniden belirlenecek.
Ocak ayında milyonların maaşı yeniden belirlenecek. ‘Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusunun yanıtı için kritik süreçte geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payı ile yüzde 50’lik zam öngörülen asgari ücret zammı Ocak 2024 için konuşulan rakam 17 bin lira seviyeleri konuşuluyor.
Bu rakam özel sektör zamlarına da ışık tutarken, Dünya gazetesinde yer alan habere göre, şirketlerin de hedefin üstünde zam için bütçe hazırlığına başladığı öğrenildi. Asgari ücret 2023 Ocak ayında 8.506 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ise yüzde 34 zam ile 11.402 TL’ye yükseltilmişti. Geçen yıl Ocak zammı sonrası 454.8 dolar olan asgari ücret şu an yüzde 34 zamlı olmasına rağmen 400 dolar seviyelerine geriledi. Yeni asgari ücret rakamının açıklanmasına 2 ay kala yaklaşık 55 dolarlık bir kayıp şimdiden söz konusu.
Asgari ücret nasıl belirlenecek?
Şimdi ise 8 milyona yakın asgari ücretli Ocak zammına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık'ta start alacak ancak şimdiden hazırlıklar başladı. Bu kapsamda ilk adım 20 Kasım’da atılacak. 414Asgari ücret Tespit Komisyonu’nda revizyona gidilerek, asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışan komisyonda yer alacak. Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.
Mynet'in haberine göre hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.
Özel sektör ocak zammı için harekete geçti
Asgari ücrette beklentiler bu yönde ilerlerken Dünya Gazetesi’ne konuşan Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, “Ücret zamlarından bağımsız, ücret hareket hızı inanılmaz arttı. Açıklanan enflasyon ile yaşanan enflasyon arasında ciddi bir fark olduğu için şirketler artık maaş zammında açıklanan enflasyon rakamlarını esas almamaya başladı” dedi ve ekledi:
“Son bir senedir en önemli parametre asgari ücret artış oranı oldu” diyen Güleyin, “Somut örnek vereyim, brüt asgari ücret son bir senede yüzde 100 arttı, şirketlerin son bir yıllık artışı ise yüzde 97’lerde. Gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 33 ila 40 iken şirketler gelecek yıl için yüzde 50 seviyesinde bir ücret artışı planlaması içindeler. Yani hedefin üzerinde bir zam için çalışılıyor. Kurumlar şimdilerde 2024 bütçelerini yüzde 50 ücret artışına göre yapıyor.”
Çalışanların refahına önem veren kurumlarda çalışmak istediğine vurgu yapan Güleyin, “Burada refahtan kasıt sadece maaş değil. Çalışanlarının refahına önem veren şirketlerin, kıymetli elemanları çekebilme olasılığı 7 kat daha yüksek. Bu yüzden şu anda tüm şirketler çalışan deneyimini yeniden tasarlamaya konsantreler” şeklinde konuştu.