https://sputniknews.com.tr/20231108/sgk-acikladi-emekli-maasi-odeme-tarihi-degisti-mi--1077172372.html
SGK açıkladı: Emekli maaşı ödeme tarihi değişti mi?
SGK açıkladı: Emekli maaşı ödeme tarihi değişti mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının tarihinin değiştiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T06:59+0300
2023-11-08T06:59+0300
2023-11-08T06:59+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
çalışma bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar.SGK, maaş takviminin değiştiğine yönelik iddiaları yalanladı. SGK'dan yapılan açıklamada, "7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edeceklerdir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumunca erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da listeye dahil edildiği ve bu meslekleri yapanların belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabileceklerine" ilişkin haberler yayımlandığı hatırlatıldı.Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen iş yerlerinde ve işlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabildikleri belirtildi. Kanunda belirlenen iş yerlerinde ve işlerde çalışanlara yıl içinde çalışma sürelerine 360 güne karşılık gelen belirli oranlarda fiili hizmet süresi zammı adı altında prim ödeme gün sayısına ilave süreler eklendiği, bu sürelerin yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan yaş haddi şartını düşürdüğü ifade edildi.İlgili kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ile teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kollarının dikkate alındığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231107/emekliye-odemeler-guncellendi-kasim-ayi-rekor-kirdi-kim-nasil-maas-promosyondan-faydalanacak-1077132002.html
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SGK açıkladı: Emekli maaşı ödeme tarihi değişti mi?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının tarihinin değiştiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar.
SGK, maaş takviminin değiştiğine yönelik iddiaları yalanladı. SGK'dan yapılan açıklamada, "7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edeceklerdir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumunca erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da listeye dahil edildiği ve bu meslekleri yapanların belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabileceklerine" ilişkin haberler yayımlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen iş yerlerinde ve işlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabildikleri belirtildi. Kanunda belirlenen iş yerlerinde ve işlerde çalışanlara yıl içinde çalışma sürelerine 360 güne karşılık gelen belirli oranlarda fiili hizmet süresi zammı adı altında prim ödeme gün sayısına ilave süreler eklendiği, bu sürelerin yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan yaş haddi şartını düşürdüğü ifade edildi.
İlgili kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ile teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kollarının dikkate alındığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Söz konusu fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği kanunun 40’ıncı maddesinde herhangi bir yeni kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır. Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut kanun maddesinde yer altı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır."