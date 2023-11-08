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https://sputniknews.com.tr/20231108/emekliye-refah-payi-zammi-sekillendi-en-dusuk-emekli-maasi-artacak-1077173649.html
Emekliye 'refah payı' zammı şekillendi: En düşük emekli maaşı artacak
Emekliye 'refah payı' zammı şekillendi: En düşük emekli maaşı artacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
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Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.En düşük emekli maaşı artacakAralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.Refah payı zammı ne olur?Takvim gazetesinin haberine göre, Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alır?4 aylık enflasyona göre yüzde 29.41'i bulan artış Takvim gazetesine göre maaşlara şöyle yansıyacak:
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Emekliye 'refah payı' zammı şekillendi: En düşük emekli maaşı artacak

08:35 08.11.2023 (güncellendi: 08:37 08.11.2023)
© AAemekli maaşı
emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını açıkladı. 2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

En düşük emekli maaşı artacak

Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

Refah payı zammı ne olur?

Takvim gazetesinin haberine göre, Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alır?

4 aylık enflasyona göre yüzde 29.41'i bulan artış Takvim gazetesine göre maaşlara şöyle yansıyacak:
Mevcut maaş: 7.500,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 705
Mevcut maaş: 7.600,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 835
Mevcut maaş: 7.700,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 964
Mevcut maaş: 7.800,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 093
Mevcut maaş: 7.900,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 223,39
Mevcut maaş: 8.000,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 352,80
Mevcut maaş: 8.100,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 482,21
Mevcut maaş: 8.200,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 611,62
Mevcut maaş: 8.300,00
yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 741,03
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
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SGK açıkladı: Emekli maaşı ödeme tarihi değişti mi?
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