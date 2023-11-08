https://sputniknews.com.tr/20231108/emekliye-refah-payi-zammi-sekillendi-en-dusuk-emekli-maasi-artacak-1077173649.html

Emekliye 'refah payı' zammı şekillendi: En düşük emekli maaşı artacak

Emekliye 'refah payı' zammı şekillendi: En düşük emekli maaşı artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T08:35+0300

2023-11-08T08:35+0300

2023-11-08T08:37+0300

ekonomi

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maaş krizi

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Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.En düşük emekli maaşı artacakAralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.Refah payı zammı ne olur?Takvim gazetesinin haberine göre, Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alır?4 aylık enflasyona göre yüzde 29.41'i bulan artış Takvim gazetesine göre maaşlara şöyle yansıyacak:

https://sputniknews.com.tr/20231108/sgk-acikladi-emekli-maasi-odeme-tarihi-degisti-mi--1077172372.html

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