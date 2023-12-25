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Tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu
Tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu
Yaklaşık 4 ay önce Esenyurt'ta yaşanan tekel bayii saldırısı soruşturmasında istenilen cezalar belli oldu. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda 4 sanığın... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T15:45+0300
2023-12-25T15:45+0300
türkiye
esenyurt
tekel
tekel bayi
saldırı
müebbet hapis cezası
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Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 10 sanık hakkında dava açıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özer ve Erzen aileleri arasında alacak meselesinden husumet bulunduğu ifade edilerek, bundan kaynaklı çıkan tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucunda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.İddianamede, maktul Batuhan Bayındır'ın ailesinin maddi ve manevi tazminatlarını aldıkları gerekçesiyle şikayetinden vazgeçtiği, Yunus Emre Erzen'in ailesinin ise şikayetinin devam ettiği aktarıldı.İddianamede savunmasına yer verilen sanıklardan Murat Özer, ağabeyi Tarık Özer'in, borcunu ödemeyen müşteki Cantürk Erzen'i icraya verdiğini anlatarak, bu sebeple olay günü Cantürk Erzen'in WhatsApp'tan hakaret içerikli durum paylaşımı yaptığını aktardı.Kendilerinin de sulh yapmak için Cantürk Erzen'le konuşmak istediklerini belirten Özer, tekel bayisinde maktul Yunus Emre Erzen'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omzuna koyduğunu savundu.Kafasına şişe ile vurduğunu söylediMaktul Yunus Emre Erzen'in bunun üzerine elini iterek kasanın altındaki silaha yöneldiğini ifade eden Özer, bunun üzerine kendisini engellemek için Yunus Emre'yi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu söyledi.Maktulün kasanın altından silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini, 2 kurşunun ayağına isabet ettiğini belirten Özer, diğer sanıkların da kendisine yardım etmek ve Yunus Emre'yi engellemek için olaya müdahale ettiklerini öne sürdü.Sanıklardan Tarık Özer de savunmasında, kardeşi Murat Özer'in vurulması ve oğlu Azat Özer'in kendisine "baba" diye bağırması üzerine oğlunun da vurulduğunu düşünerek panikle maktul Yunus Erzen'in ayaklarına doğru ateş ettiğini söyledi.Kaç kez ateş ettiğini hatırlamadığını iddia eden Özer, arkasını döndüğünde maktuller Erzen ile Batuhan Bayındır'ın üst üstte yattıklarını gördüğünü ifade etti.Ne kadar ceza istendi?İddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.Sanıkların ayrıca, "kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topcu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/esenyurttaki-tekel-saldirisinda-adliyeye-sevk-edilen-8-kisiden-3u-tutuklandi-5i-serbest-1074343645.html
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esenyurt, tekel, tekel bayi, saldırı, müebbet hapis cezası
esenyurt, tekel, tekel bayi, saldırı, müebbet hapis cezası

Tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

15:45 25.12.2023
© İHAEsenyurt saldırı
Esenyurt saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© İHA
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Yaklaşık 4 ay önce Esenyurt'ta yaşanan tekel bayii saldırısı soruşturmasında istenilen cezalar belli oldu. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda 4 sanığın Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 10 sanık hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özer ve Erzen aileleri arasında alacak meselesinden husumet bulunduğu ifade edilerek, bundan kaynaklı çıkan tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucunda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, maktul Batuhan Bayındır'ın ailesinin maddi ve manevi tazminatlarını aldıkları gerekçesiyle şikayetinden vazgeçtiği, Yunus Emre Erzen'in ailesinin ise şikayetinin devam ettiği aktarıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen sanıklardan Murat Özer, ağabeyi Tarık Özer'in, borcunu ödemeyen müşteki Cantürk Erzen'i icraya verdiğini anlatarak, bu sebeple olay günü Cantürk Erzen'in WhatsApp'tan hakaret içerikli durum paylaşımı yaptığını aktardı.
Kendilerinin de sulh yapmak için Cantürk Erzen'le konuşmak istediklerini belirten Özer, tekel bayisinde maktul Yunus Emre Erzen'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omzuna koyduğunu savundu.

Kafasına şişe ile vurduğunu söyledi

Maktul Yunus Emre Erzen'in bunun üzerine elini iterek kasanın altındaki silaha yöneldiğini ifade eden Özer, bunun üzerine kendisini engellemek için Yunus Emre'yi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu söyledi.
Maktulün kasanın altından silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini, 2 kurşunun ayağına isabet ettiğini belirten Özer, diğer sanıkların da kendisine yardım etmek ve Yunus Emre'yi engellemek için olaya müdahale ettiklerini öne sürdü.

Sanıklardan Tarık Özer de savunmasında, kardeşi Murat Özer'in vurulması ve oğlu Azat Özer'in kendisine "baba" diye bağırması üzerine oğlunun da vurulduğunu düşünerek panikle maktul Yunus Erzen'in ayaklarına doğru ateş ettiğini söyledi.

Kaç kez ateş ettiğini hatırlamadığını iddia eden Özer, arkasını döndüğünde maktuller Erzen ile Batuhan Bayındır'ın üst üstte yattıklarını gördüğünü ifade etti.

Ne kadar ceza istendi?

İddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların ayrıca, "kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topcu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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