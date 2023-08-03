https://sputniknews.com.tr/20230803/esenyurttaki-tekel-saldirisinda-adliyeye-sevk-edilen-8-kisiden-3u-tutuklandi-5i-serbest-1074343645.html
Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı
Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı
Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T17:42+0300
2023-08-03T17:42+0300
2023-08-03T17:55+0300
esenyurt
türkiye
silahlı saldırı
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Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan şüpheliler Azat Ö, Tarık Ö. ve Servet Ö, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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esenyurt, silahlı saldırı
esenyurt, silahlı saldırı
Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı
17:42 03.08.2023 (güncellendi: 17:55 03.08.2023) Abone ol
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Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan şüpheliler Azat Ö, Tarık Ö. ve Servet Ö, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.