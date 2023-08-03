https://sputniknews.com.tr/20230803/esenyurttaki-tekel-saldirisinda-adliyeye-sevk-edilen-8-kisiden-3u-tutuklandi-5i-serbest-1074343645.html

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T17:42+0300

2023-08-03T17:42+0300

2023-08-03T17:55+0300

esenyurt

türkiye

silahlı saldırı

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Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan şüpheliler Azat Ö, Tarık Ö. ve Servet Ö, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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