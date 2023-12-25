https://sputniknews.com.tr/20231225/roportaj-sirasinda-devlet-aleyhinde-ifadeler-kullanan-2-kisi-tutuklandi-1078927709.html
Röportaj sırasında devlet aleyhinde ifadeler kullanan 2 kişi tutuklandı
Röportaj sırasında devlet aleyhinde ifadeler kullanan 2 kişi tutuklandı
İstanbul Bakırköy'de, sosyal medya için yapılan sokak röportajında devlet aleyhinde ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T18:07+0300
2023-12-25T18:07+0300
2023-12-25T18:07+0300
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istanbul
bakırköy
röportaj
röportajlar
özgürlük meydanı
polis
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Bakırköy Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Özgürlük Meydanı'nda 24 Aralık'ta yapılan sokak röportajı sırasında devlet aleyhinde ifadeler sarf edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.Röportajın ardından 4 şüphelinin Bakırköy sahiline doğru gittikleri belirlendi.İlçedeki bir parkta polis ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.Gözaltına alınan B.T, S.Y.G, N.K. ve F.G. hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapıldı.Şüphelilerden B.T. ve S.Y.G'nin ise "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle ayrıca ifadesi alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y.G. ve B.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.K. ve F.G. ise serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/okulda-hamile-ogretmeni-darp-eden-veli-tutuklandi-1078624813.html
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istanbul, bakırköy, röportaj, röportajlar, özgürlük meydanı, polis
istanbul, bakırköy, röportaj, röportajlar, özgürlük meydanı, polis
Röportaj sırasında devlet aleyhinde ifadeler kullanan 2 kişi tutuklandı
İstanbul Bakırköy'de, sosyal medya için yapılan sokak röportajında devlet aleyhinde ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bakırköy Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Özgürlük Meydanı'nda 24 Aralık'ta yapılan sokak röportajı sırasında devlet aleyhinde ifadeler sarf edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Röportajın ardından 4 şüphelinin Bakırköy sahiline doğru gittikleri belirlendi.
İlçedeki bir parkta polis ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan B.T, S.Y.G, N.K. ve F.G. hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapıldı.
Şüphelilerden B.T. ve S.Y.G'nin ise "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle ayrıca ifadesi alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y.G. ve B.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.K. ve F.G. ise serbest bırakıldı.