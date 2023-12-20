https://sputniknews.com.tr/20231220/okulda-hamile-ogretmeni-darp-eden-veli-tutuklandi-1078624813.html
Okulda hamile öğretmeni darp eden veli tutuklandı
Okulda hamile öğretmeni darp eden veli tutuklandı
İstanbul Başakşehir'de, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedilince hamile öğretmeni darp edip güvenlik görevlisine yumruk atan veli tutuklandı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T01:35+0300
2023-12-20T01:35+0300
2023-12-20T01:36+0300
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istanbul
başakşehir
öğretmen
hamile
hamile kadın
darp
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Başakşehir'deki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda 13 Aralık'ta, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'ye hakarette bulunup darbeden, güvenlik görevlisi R.Ç'ye de yumruk atan M.Ö, gözaltına alınarak, "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/sanliurfada-ogretmenler-gununde-3-ogretmen-darp-edildi-1077759962.html
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istanbul, başakşehir, öğretmen, hamile, hamile kadın, darp
istanbul, başakşehir, öğretmen, hamile, hamile kadın, darp
Okulda hamile öğretmeni darp eden veli tutuklandı
01:35 20.12.2023 (güncellendi: 01:36 20.12.2023)
İstanbul Başakşehir'de, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedilince hamile öğretmeni darp edip güvenlik görevlisine yumruk atan veli tutuklandı.
Başakşehir'deki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda 13 Aralık'ta, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'ye hakarette bulunup darbeden, güvenlik görevlisi R.Ç'ye de yumruk atan M.Ö, gözaltına alınarak, "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.