https://sputniknews.com.tr/20231124/sanliurfada-ogretmenler-gununde-3-ogretmen-darp-edildi-1077759962.html

Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi

Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi

Şanlıurfa’da 3 öğretmen bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürülürken hastanede tedavi olan öğretmenler... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T20:07+0300

2023-11-24T20:07+0300

2023-11-24T20:07+0300

türkiye

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haliliye

öğretmen

öğretmenler günü

24 kasım öğretmenler günü

darp

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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde dün öğrenci velileri tarafından darp edilen 3 öğretmen yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.İlçedeki Konuklu İlkokulu'na dün gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen darp edildi. Okul idaresinin haber vermesi üzerine polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.Doktordan darp raporu alan 3 öğretmen, 4 şüpheliden şikayetçi oldu.İl Milli Eğitim Müdürü: Saldırıyı bütün nefretimle kınıyorumİl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, saldırıyı kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zanlıları gözaltına alırken tedavilerinin ardından okula dönen öğretmenler, öğrencileri yalnız bırakmamak için rapor almadıklarını belirtti.Okulun darp edilen Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy, gazetecilere, Öğretmenler Günü'nden önce kendilerine karşı yapılan şiddetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.Halen yaşanan olayın şoku içinde olduklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:Darp edilen öğretmenlerden Sedat Adıgüzel de 4 yıldır aynı okulda görev yaptığını ve şu ana kadar şiddete maruz kalmadığını söyledi.'Bu tarz olayların yaşanması bizi gerçek üzüyor'Yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:Yaralanan öğretmenlerden Emine Polat Zencirci de uğradıkları şiddeti kınayarak, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını temenni etti.Darp olayının yaşandığı Konuklu İlkokulunun Müdürü Rıdvan Eviz ise "Velimiz tarafından müdür yardımcımız ve öğretmenlerimiz darp edildi, bize hakaretler edildi. Öğretmenler ve idare olarak çok üzgünüz böyle bir olayı tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğretmenleri darp ettikleri iddiasıyla başlatılan çalışma kapsamında A.Ş, Y.Ş, E.Ş. ve Ö.İ. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Vali: Eğitim kurumlarında şiddet içeren hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmeyecektirŞanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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