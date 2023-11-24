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Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi
Şanlıurfa’da 3 öğretmen bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürülürken hastanede tedavi olan öğretmenler... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T20:07+0300
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türkiye
şanlıurfa
haliliye
öğretmen
öğretmenler günü
24 kasım öğretmenler günü
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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde dün öğrenci velileri tarafından darp edilen 3 öğretmen yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.İlçedeki Konuklu İlkokulu'na dün gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen darp edildi. Okul idaresinin haber vermesi üzerine polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.Doktordan darp raporu alan 3 öğretmen, 4 şüpheliden şikayetçi oldu.İl Milli Eğitim Müdürü: Saldırıyı bütün nefretimle kınıyorumİl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, saldırıyı kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zanlıları gözaltına alırken tedavilerinin ardından okula dönen öğretmenler, öğrencileri yalnız bırakmamak için rapor almadıklarını belirtti.Okulun darp edilen Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy, gazetecilere, Öğretmenler Günü'nden önce kendilerine karşı yapılan şiddetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.Halen yaşanan olayın şoku içinde olduklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:Darp edilen öğretmenlerden Sedat Adıgüzel de 4 yıldır aynı okulda görev yaptığını ve şu ana kadar şiddete maruz kalmadığını söyledi.'Bu tarz olayların yaşanması bizi gerçek üzüyor'Yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:Yaralanan öğretmenlerden Emine Polat Zencirci de uğradıkları şiddeti kınayarak, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını temenni etti.Darp olayının yaşandığı Konuklu İlkokulunun Müdürü Rıdvan Eviz ise "Velimiz tarafından müdür yardımcımız ve öğretmenlerimiz darp edildi, bize hakaretler edildi. Öğretmenler ve idare olarak çok üzgünüz böyle bir olayı tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğretmenleri darp ettikleri iddiasıyla başlatılan çalışma kapsamında A.Ş, Y.Ş, E.Ş. ve Ö.İ. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Vali: Eğitim kurumlarında şiddet içeren hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmeyecektirŞanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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şanlıurfa, haliliye, öğretmen, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, darp
şanlıurfa, haliliye, öğretmen, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, darp

Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi

20:07 24.11.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-Şanlıurfa'da 3 öğretmen bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürülürken hastanede tedavi olan öğretmenler ise görevlerinin başında olduklarını göstermek için rapor almayarak okula geldi.
Şanlıurfa'da 3 öğretmen bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürülürken hastanede tedavi olan öğretmenler ise görevlerinin başında olduklarını göstermek için rapor almayarak okula geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-
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Şanlıurfa’da 3 öğretmen bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürülürken hastanede tedavi olan öğretmenler ise görevlerinin başında olduklarını göstermek için rapor almayarak okula geldi.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde dün öğrenci velileri tarafından darp edilen 3 öğretmen yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçedeki Konuklu İlkokulu'na dün gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen darp edildi. Okul idaresinin haber vermesi üzerine polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.
Doktordan darp raporu alan 3 öğretmen, 4 şüpheliden şikayetçi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü: Saldırıyı bütün nefretimle kınıyorum

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, saldırıyı kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Öğretmenlerimizin bu anlamlı gününden bir gün önce, öğretmen arkadaşlarımıza yapılmış olan saldırıyı bütün nefretimle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için öğretmenlerimizin yanında olacağımızı, onlara destek olacağımızı belirtmek istiyorum. 3 öğretmenimiz darp raporu aldı, birkaç gün okulda görevlerinin başında değiller. Bugün çocuklarla birlikte, kendi yetiştirdikleri nesille birlikte olacakları bir günde öğretmenlerimiz şu anda evdeler, çocuklarımızı yalnız bırakmak zorunda kaldılar."
Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zanlıları gözaltına alırken tedavilerinin ardından okula dönen öğretmenler, öğrencileri yalnız bırakmamak için rapor almadıklarını belirtti.
Okulun darp edilen Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy, gazetecilere, Öğretmenler Günü'nden önce kendilerine karşı yapılan şiddetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.
Halen yaşanan olayın şoku içinde olduklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:
"Dün konuşmaya gelen 4 velimiz tarafından ben ve öğretmenimiz şiddete uğradık. Bunlar, eğitimciler olarak tasvip etmediğimiz olaylar. Üzgünüz bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istedik. Biz işimizin başında olduğumuzu göstermek için bilinçli olarak okula geldik. Hatta darp raporu alırken doktor arkadaşlar rapor ister misiniz diye sordular, biz de istemedik. İşimizin başında olduğumuzu göstermek için okulda, mesleğimizin başındayız."
Darp edilen öğretmenlerden Sedat Adıgüzel de 4 yıldır aynı okulda görev yaptığını ve şu ana kadar şiddete maruz kalmadığını söyledi.

'Bu tarz olayların yaşanması bizi gerçek üzüyor'

Yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:
"Bugün Öğretmenler Günü'ne özel okulumuzda birçok program hazırlamıştık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir kutlama hazırlamıştık. Dün de aslında bunun provalarını yapacaktık. Gerçekten üzüldük, bugün hiçbir öğretmenimiz kutlama yapmak istemiyor. Hastaneden rapor almadık, saldırıya uğrayan diğer arkadaşlarımız ve ben, bugün okulumuzda görevimizin başında olmayı tercih ettik, okula geldik, öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu tarz olayların yaşanması bizi gerçek üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bakanlığımızın bununla ilgili çalışmaları var ama daha ciddi önlemler alınmasını gönülden istiyoruz."
Yaralanan öğretmenlerden Emine Polat Zencirci de uğradıkları şiddeti kınayarak, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını temenni etti.
Darp olayının yaşandığı Konuklu İlkokulunun Müdürü Rıdvan Eviz ise "Velimiz tarafından müdür yardımcımız ve öğretmenlerimiz darp edildi, bize hakaretler edildi. Öğretmenler ve idare olarak çok üzgünüz böyle bir olayı tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğretmenleri darp ettikleri iddiasıyla başlatılan çalışma kapsamında A.Ş, Y.Ş, E.Ş. ve Ö.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali: Eğitim kurumlarında şiddet içeren hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmeyecektir

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Haliliye ilçemize bağlı bir okulumuzda okul idarecileri ve öğretmenlerimize yapılan fiili saldırı olayı ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Okullarımızın güvenliğine zarar veren ve eğitim kurumlarında şiddet içeren hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmeyecektir."
lise - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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