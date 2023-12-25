https://sputniknews.com.tr/20231225/putin-rus-donanmasina-katilan-3-yeni-gemide-bayrak-cekilmesine-izin-verdi-1078932236.html

Putin, Rus Donanması’na katılan 3 yeni gemide bayrak çekilmesine izin verdi

Putin, Rus Donanması’na katılan 3 yeni gemide bayrak çekilmesine izin verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Severnaya Verf gemi yapım fabrikasında Rus Donanması’nın hizmetine giren 3 yeni gemide bayrak çekme törenine katıldı. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T19:05+0300

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rus lider Putin, St. Petersburg’daki Severnaya Verf gemi yapım fabrikasında Rus Donanması’nın hizmetine giren Amiral Golovko fırkateyninin, Naro-Fominsk küçük roket gemisinin ve Lev Çernavin mayın tarama gemisinin bayrak çekme törenine katıldı.Putin yaptığı konuşmada, “En yeni gemilerin filomuza dahil edilmesi, gemi yapım endüstrimizin yükselişte olduğunun ve tam da şu anda çeşitli sınıflardaki savaş gemilerinin ritmik, seri üretimine doğru yaklaştığının bir başka kanıtıdır. Bu, gemi yapım endüstrimizin yeniden canlandırılmasının, gelişmesinin en önemli, temel adımdır” diye konuştu.Rus lider, şu anda Rusya’daki tersanelerde çeşitli hazırlık aşamalarında 5 fırkateynin, 8 korvetin, 13 küçük roket gemisinin ve ayrıca çeşitli sınıflardan 50’ye yakın geminin bulunduğunu hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/putin-rusyanin-deniz-gucunu-artirma-calismalari-devam-edecek-1078327364.html

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Putin, Rus Donanması’na katılan 3 yeni gemide bayrak çekilmesine izin verdi Putin, Rus Donanması’na katılan 3 yeni gemide bayrak çekilmesine izin verdi 2023-12-25T19:05+0300 true PT1M15S

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rusya, rusya donanması, vladimir putin, severnaya verf tersanesi, video