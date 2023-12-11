https://sputniknews.com.tr/20231211/putin-rusyanin-deniz-gucunu-artirma-calismalari-devam-edecek-1078327364.html
Putin: Rusya’nın deniz gücünü artırma çalışmaları devam edecek
Putin: Rusya’nın deniz gücünü artırma çalışmaları devam edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T16:59+0300
2023-12-11T16:59+0300
2023-12-11T16:59+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
vladimir putin
denizaltı
donanma
rus donanması
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Rusya lideri Putin, Severodvinsk kentinde ‘Krasnoyarsk’ ve ‘İmperator Aleksandr III’ adlı nükleer denizaltılarının bayrak çekme törenine katıldı.“Rusya'nın deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmalar mutlaka devam edecek” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Krasnoyarsk’ ve ‘İmperator Aleksandr III’ adlı nükleer denizaltılarının dünyada eşi benzeri olmadığına dikkat çeken Putin, Borey-A sınıfından daha 3 füze taşıyıcısının önümüzdeki yıllarda Rus Donanmasının hizmetine gireceğini, tamamlanmak üzere olan Arhangelsk nükleer denizaltısı dahil olmak üzere Yasen-M sınıfından 5 denizaltının ise inşa aşamasında olduklarını vurguladı.Putin, Rusya'nın donanmasını sürekli olarak en modern ekipman ve silahlarla donatarak seri üretimi de artırdığını dile getirdiği sözlerine şöyle devam etti:‘İmperator Aleksandr III’ denizaltısının halihazırda Borey sınıfı stratejik füze taşıyıcıları serisinin yedinci denizaltısı olduğunu, ‘Krasnoyarsk’ kruvazörünün ise Yasen sınıfı çok amaçlı nükleer denizaltılar serisinin dördüncü gemisi olduğunu ifade eden Putin, iki yeni denizaltının Pasifik Filosu’nda nöbete başlayacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/kalibr-fuzelerini-tasiyan-mojaysk-denizaltisi-rus-pasifik-filosunun-hizmetine-girdi-1077870395.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, denizaltı, donanma, rus donanması
rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, denizaltı, donanma, rus donanması
Putin: Rusya’nın deniz gücünü artırma çalışmaları devam edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Severodvinsk kentinde ‘Krasnoyarsk’ ve ‘İmperator Aleksandr III’ adlı nükleer denizaltılarının bayrak çekme törenine katıldı.
“Rusya'nın deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmalar mutlaka devam edecek” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Denizaltı ve yüzey gemilerinin inşasına yönelik tüm planlarımızı kesinlikle hayata geçireceğiz, Kuzey Kutbu, Uzakdoğu, Karadeniz, Baltık Denizi ve Hazar Denizi’nde, Dünya okyanuslarının en önemli stratejik bölgelerinde deniz gücümüz olan Rus Donanmasının savaşa hazırlık durumunu sayı bakımından güçlendireceğiz.”
‘Krasnoyarsk’ ve ‘İmperator Aleksandr III’ adlı nükleer denizaltılarının dünyada eşi benzeri olmadığına dikkat çeken Putin, Borey-A sınıfından daha 3 füze taşıyıcısının önümüzdeki yıllarda Rus Donanmasının hizmetine gireceğini, tamamlanmak üzere olan Arhangelsk nükleer denizaltısı dahil olmak üzere Yasen-M sınıfından 5 denizaltının ise inşa aşamasında olduklarını vurguladı.
Putin, Rusya'nın donanmasını sürekli olarak en modern ekipman ve silahlarla donatarak seri üretimi de artırdığını dile getirdiği sözlerine şöyle devam etti:
“Donanmamızı sürekli olarak en modern ekipman ve silahlarla donatıyoruz, ayrıca seri üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüğümüzü vurgulamak isterim.”
‘İmperator Aleksandr III’ denizaltısının halihazırda Borey sınıfı stratejik füze taşıyıcıları serisinin yedinci denizaltısı olduğunu, ‘Krasnoyarsk’ kruvazörünün ise Yasen sınıfı çok amaçlı nükleer denizaltılar serisinin dördüncü gemisi olduğunu ifade eden Putin, iki yeni denizaltının Pasifik Filosu’nda nöbete başlayacağının altını çizdi.