https://sputniknews.com.tr/20231211/putin-rusyanin-deniz-gucunu-artirma-calismalari-devam-edecek-1078327364.html

Putin: Rusya’nın deniz gücünü artırma çalışmaları devam edecek

Putin: Rusya’nın deniz gücünü artırma çalışmaları devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T16:59+0300

2023-12-11T16:59+0300

2023-12-11T16:59+0300

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rus donanması

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Rusya lideri Putin, Severodvinsk kentinde ‘Krasnoyarsk’ ve ‘İmperator Aleksandr III’ adlı nükleer denizaltılarının bayrak çekme törenine katıldı.“Rusya'nın deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmalar mutlaka devam edecek” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Krasnoyarsk’ ve ‘İmperator Aleksandr III’ adlı nükleer denizaltılarının dünyada eşi benzeri olmadığına dikkat çeken Putin, Borey-A sınıfından daha 3 füze taşıyıcısının önümüzdeki yıllarda Rus Donanmasının hizmetine gireceğini, tamamlanmak üzere olan Arhangelsk nükleer denizaltısı dahil olmak üzere Yasen-M sınıfından 5 denizaltının ise inşa aşamasında olduklarını vurguladı.Putin, Rusya'nın donanmasını sürekli olarak en modern ekipman ve silahlarla donatarak seri üretimi de artırdığını dile getirdiği sözlerine şöyle devam etti:‘İmperator Aleksandr III’ denizaltısının halihazırda Borey sınıfı stratejik füze taşıyıcıları serisinin yedinci denizaltısı olduğunu, ‘Krasnoyarsk’ kruvazörünün ise Yasen sınıfı çok amaçlı nükleer denizaltılar serisinin dördüncü gemisi olduğunu ifade eden Putin, iki yeni denizaltının Pasifik Filosu’nda nöbete başlayacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231128/kalibr-fuzelerini-tasiyan-mojaysk-denizaltisi-rus-pasifik-filosunun-hizmetine-girdi-1077870395.html

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