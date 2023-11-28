https://sputniknews.com.tr/20231128/kalibr-fuzelerini-tasiyan-mojaysk-denizaltisi-rus-pasifik-filosunun-hizmetine-girdi-1077870395.html
Kalibr füzelerini taşıyan ‘Mojaysk’ denizaltısı Rus Pasifik Filosu’nun hizmetine girdi
Kalibr füzelerini taşıyan ‘Mojaysk’ denizaltısı Rus Pasifik Filosu’nun hizmetine girdi
Admiralteyskiye Verfi şirketinin ürettiği ve Kalibr seyir füzelerini taşıyabilen Mojaysk adlı çok amaçlı dizel-elektrikli denizaltısının Rus Donanması’na... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:30+0300
2023-11-28T16:30+0300
2023-11-28T16:30+0300
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denizaltı
rusya
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pasifik okyanusu
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Birleşik Gemi Yapım Şirketi (OSK) bünyesinde faaliyet gösteren Admiralteyskiye Verfi, Kalibr seyir füzelerini taşıyabilen Mojaysk adlı çok amaçlı dizel-elektrikli denizaltısını törenle Pasifik Filosu’na teslim etti.Törende konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, “Bugün Pasifik Filosu’nun, Rus Donanması’nın hizmetine bir muharebe aracı daha giriyor. Bu proje kapsamındaki denizaltıları yüksek hassasiyetli silahlar da dahil olmak üzere en modern ekipmanlarla, en korkunç silahlarla donatılmıştır” ifadelerini kullandı.Proje 636.3 kapsamındaki Mojaysk denizaltısı, Admiralteyskiye Verfi tersanesinde Pasifik Filosu için üretilen 6 gemilik serinin beşincisi olarak kayıtlara geçti.Mojaysk ve serinin altıncı gemisi Yakutsk’un yapımı ise 2021’de başlanırken, şirket, Mojaysk denizaltısının geçtiğimiz nisan ayında suya indirildiğini açıklamıştı.Rubin Tasarım Bürosu tarafından projelendirilen bu üçüncü nesil dizel-elektrikli denizaltı Kalibr seyir füzeleri ile donatılıyor.Proje 636.3 kapsamındaki denizaltılarının navigasyon özerkliği 45 gün olup dalış derinliği 300 metre, su altında azami ilerleme hızı ise 18 knot. 52 kişilik mürettebatın bulunduğu denizaltı 6 adet torpido cihazı ile donatılmıştır.
https://sputniknews.com.tr/20231105/rus-donanmasindan-yeni-guc-gosterisi-nukleer-fuze-imparator-aleksandr-tum-testleri-basariyla-gecti--1077092837.html
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rus donanması, denizaltı, rusya, rusya savunma bakanlığı, pasifik, pasifik okyanusu, rus pasifik filosu
rus donanması, denizaltı, rusya, rusya savunma bakanlığı, pasifik, pasifik okyanusu, rus pasifik filosu
Kalibr füzelerini taşıyan ‘Mojaysk’ denizaltısı Rus Pasifik Filosu’nun hizmetine girdi
Admiralteyskiye Verfi şirketinin ürettiği ve Kalibr seyir füzelerini taşıyabilen Mojaysk adlı çok amaçlı dizel-elektrikli denizaltısının Rus Donanması’na teslim edildiği bildirildi.
Birleşik Gemi Yapım Şirketi (OSK) bünyesinde faaliyet gösteren Admiralteyskiye Verfi, Kalibr seyir füzelerini taşıyabilen Mojaysk adlı çok amaçlı dizel-elektrikli denizaltısını törenle Pasifik Filosu’na teslim etti.
Törende konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, “Bugün Pasifik Filosu’nun, Rus Donanması’nın hizmetine bir muharebe aracı daha giriyor. Bu proje kapsamındaki denizaltıları yüksek hassasiyetli silahlar da dahil olmak üzere en modern ekipmanlarla, en korkunç silahlarla donatılmıştır” ifadelerini kullandı.
Proje 636.3 kapsamındaki Mojaysk denizaltısı, Admiralteyskiye Verfi tersanesinde Pasifik Filosu için üretilen 6 gemilik serinin beşincisi olarak kayıtlara geçti.
Mojaysk ve serinin altıncı gemisi Yakutsk’un yapımı ise 2021’de başlanırken, şirket, Mojaysk denizaltısının geçtiğimiz nisan ayında suya indirildiğini açıklamıştı.
Rubin Tasarım Bürosu tarafından projelendirilen bu üçüncü nesil dizel-elektrikli denizaltı Kalibr seyir füzeleri ile donatılıyor.
Proje 636.3 kapsamındaki denizaltılarının navigasyon özerkliği 45 gün olup dalış derinliği 300 metre, su altında azami ilerleme hızı ise 18 knot. 52 kişilik mürettebatın bulunduğu denizaltı 6 adet torpido cihazı ile donatılmıştır.