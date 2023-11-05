https://sputniknews.com.tr/20231105/rus-donanmasindan-yeni-guc-gosterisi-nukleer-fuze-imparator-aleksandr-tum-testleri-basariyla-gecti--1077092837.html
Donanma için hazır: Rus nükleer denizaltı İmparator 3.Aleksandr tüm testleri başarıyla geçti
Donanma için hazır: Rus nükleer denizaltı İmparator 3.Aleksandr tüm testleri başarıyla geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, 'İmparator 3. Aleksandr' adlı yeni stratejik nükleer denizaltının ‘Bulava’ olarak nitelendirilen deniz tabanlı kıtalararası balistik... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T14:30+0300
2023-11-05T14:30+0300
2023-11-05T14:48+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Denizaltında, su altından gerçekleştirilen Bulava kıtalararası balistik füze denemesi, füzenin belirlenen bölgeye zamanında ulaşması sayesinde başarıya ulaştı” denildi.Savunma Bakanlığı, füzenin Beyaz Deniz'den Kamçatka'daki Kura eğitim sahasından fırlatıldığını aktarırken, fırlatma denemesinin nükleer denizaltının test sürecinin son aşaması olduğu ifade edildi. Bu aşama sonrasında 'İmparator 3. Aleksandr'’ın donanmaya kabulüne ilişkin kararın verileceği eklendi.Rus askeri yetkililere göre, Bulava kıtalararası balistik füzelerle donatılmış Borey ve Borey-A projeleri kapsamında geliştirilen 4. nesil nükleer denizaltıları önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.
https://sputniknews.com.tr/20231025/kremlin-putin-yonetiminde-nukleer-caydirma-kuvvetleri-tatbikati-duzenlendi-1076727220.html
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Donanma için hazır: Rus nükleer denizaltı İmparator 3.Aleksandr tüm testleri başarıyla geçti
14:30 05.11.2023 (güncellendi: 14:48 05.11.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, 'İmparator 3. Aleksandr' adlı yeni stratejik nükleer denizaltının ‘Bulava’ olarak nitelendirilen deniz tabanlı kıtalararası balistik füze denemelerinin başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Denizaltında, su altından gerçekleştirilen Bulava kıtalararası balistik füze denemesi, füzenin belirlenen bölgeye zamanında ulaşması sayesinde başarıya ulaştı” denildi.
Savunma Bakanlığı, füzenin Beyaz Deniz'den Kamçatka'daki Kura eğitim sahasından fırlatıldığını aktarırken, fırlatma denemesinin nükleer denizaltının test sürecinin son aşaması olduğu ifade edildi. Bu aşama sonrasında 'İmparator 3. Aleksandr'’ın donanmaya kabulüne ilişkin kararın verileceği eklendi.
Rus askeri yetkililere göre, Bulava kıtalararası balistik füzelerle donatılmış Borey ve Borey-A projeleri kapsamında geliştirilen 4. nesil nükleer denizaltıları önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.