https://sputniknews.com.tr/20231225/prof-bektastan-deprem-aciklamasi-turkiyenin-kirilmayacak-hicbir-yeri-yoktur-1078893342.html

Prof. Bektaş'tan 'deprem' açıklaması: Türkiye’nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur

Prof. Bektaş'tan 'deprem' açıklaması: Türkiye’nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek “Kuzey’de Avrasya levhası, Güney’de Arap levhası arasında... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T00:49+0300

2023-12-25T00:49+0300

2023-12-25T00:49+0300

türkiye

deprem

deprem

osman bektaş

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem yönetmeliğinin dikkate alınması gerektiğini belirterek deprem tehlikesini öğrenmek isteyenlerin 2019 yılında yayınlanan deprem tehlikesi haritasına bakması gerektiğini söyledi.Bektaş, Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek “Kuzey’de Avrasya levhası, Güney’de Arap levhası arasında sıkışan bir Türkiye’nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur. Her taraf kırılır. Bu yüzden Türkiye bir deprem bölgesi. Biz şuanda deprem bilim olarak depremin nerede ne zaman olacağını kesin bilmediğimize göre her yerde deprem tehlikesi vardır” dedi. Trabzon’da yapı stokunun oldukça kötü olduğunu kaydeden Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:'Depremin yeri ve zamanını bugünkü bilim bilmiyor'“Bilim insanları görüşlerini açıklayabilir ancak burası tehlikelidir, burası tehlikeli değildir demek doğru değil” diyen Bektaş, “Bugüne kadar Trabzon’da deprem olmaz, burası deprem bölgesi değil deniliyor bu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Geçen ay Karadeniz’de bir deprem oldu. İnsanlar sallandı. Demek oluyor ki, bilim insanının söyleminden daha çok doğanın kendi hareketi, titretişimi oluşturduğu deprem insanlar üzerinde daha fazla etki yapabiliyor. Şimdi Trabzon’da olabiliyor diyorlar. Bir yerde depremden etkilenmek için illa orada bir fayın olması gerekmiyor. Trabzon’da 300-400 kilometre güneydeki bir faydan etkileniyorsa, kuzeydeki 15-20 kilometre Karadeniz fayının ne yapacağını, ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz. Bu fayın 1968 yılında 6.6 büyüklüğündeki deprem ile Bartın’ı yıktı. O zaman Bartın bir kasabaydı şimdi ise bir il. 2012 yılında Batum açıklarında fay 5.6 büyüklüğünde deprem üretti. Bu depremin artçıları Trabzon’a kadar geldi. Bunlar insanları harekete geçirebiliyor. Bilim insanlarının söylemlerinden çok doğanın oluşturduğu tepki çok daha önemli oluyor. Bilim insanları görüşlerini açıklayabilir ancak burası tehlikelidir, burası tehlikeli değildir demek doğru değil. İstanbul’da deprem beklerken Trabzon’da da, Gümüşhane’de de, Konya’da da deprem olur. Depremin yeri ve zamanını bugünkü bilim bilmiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231225/depremzede-ailenin-kaldigi-konteyner-yandi-1078892522.html

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