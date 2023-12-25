https://sputniknews.com.tr/20231225/depremzede-ailenin-kaldigi-konteyner-yandi-1078892522.html
Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı
Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı
Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteyner yanarak küle döndü. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T00:23+0300
2023-12-25T00:23+0300
2023-12-25T00:23+0300
türkiye
depremzede
konteyner
deprem
deprem
sinan adıyaman
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Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 Konteyner kentte depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteynere de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, iki konteyner kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/bakan-koca-depremin-uzerinden-6-ay-gecti-1-milyon-123-bin-211-depremzedeye-saglik-hizmeti-verildi-1074434104.html
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depremzede, konteyner, deprem, deprem, sinan adıyaman
depremzede, konteyner, deprem, deprem, sinan adıyaman
Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı
Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteyner yanarak küle döndü.
Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 Konteyner kentte depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteynere de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, iki konteyner kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.