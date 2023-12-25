https://sputniknews.com.tr/20231225/depremzede-ailenin-kaldigi-konteyner-yandi-1078892522.html

Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı

Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı

Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteyner yanarak küle döndü. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

depremzede

konteyner

deprem

deprem

sinan adıyaman

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Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 Konteyner kentte depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteynere de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, iki konteyner kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230807/bakan-koca-depremin-uzerinden-6-ay-gecti-1-milyon-123-bin-211-depremzedeye-saglik-hizmeti-verildi-1074434104.html

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depremzede, konteyner, deprem, deprem, sinan adıyaman