Bakan Koca: Depremin üzerinden 6 ay geçti, 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildi

"1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz."