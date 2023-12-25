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Kafkas Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi
Kafkas Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi
Kart'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) eğitime yarın ara verildi. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
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Kafkas Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.Ayrıca, engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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kafkas üniversitesi, kars, kar, eğitim
kafkas üniversitesi, kars, kar, eğitim

Kafkas Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi

00:06 25.12.2023
© AA / Cüneyt Çelikkar
kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AA / Cüneyt Çelik
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Kart'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) eğitime yarın ara verildi.
Kafkas Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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