https://sputniknews.com.tr/20230124/zigana-gecidi-icin-uzmanlardan-uyari-her-an-ciddi-bir-kutle-hareketi-olabilir-1066106708.html

Zigana Geçidi için uzmanlardan uyarı: Her an ciddi bir kütle hareketi olabilir

Zigana Geçidi için uzmanlardan uyarı: Her an ciddi bir kütle hareketi olabilir

Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli’nin ulaşıma... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T11:47+0300

2023-01-24T11:47+0300

2023-01-24T11:47+0300

türkiye

zigana dağı

çığ

dağ geçidi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066105987_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_387ce003426f2c258bd62a562d62f51b.jpg

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergâhta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve Nisan ayında ulaşıma açılacak Yeni Zigana Tüneli heyecanla beklenirken uzmanlardan korkutan uyarı geldi. Yeni tünelin hizmete açılmasının ardından alternatif olarak kullanılmaya devam edecek Zigana Dağı Geçidi yol güzergahı üzerinde dağ yamaçlarında derin çatlaklar ve yarılmalarla yola düşmeye hazır vaziyetteki kaya kütleleri için acilen önlem alınması gerektiğinin altını çizen Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, mevcut yol güzergahı üzerinde çok ciddi yarılmaların mevcut olduğunu ve her an büyük bir kazanın meydana gelebileceğini söyledi.Yeni Zigana Tüneli’nin açılmasının ardından hem tarihi hem de doğal güzellikleri için Zigana Dağı Geçidini kullanacaklarını söyleyen sürücüler ise, risklerin bertaraf edilip yolun güvenilir hale getirilmesini istiyor.'Ya bugün, ya yarın ciddi bir kütle hareketi olacak'Zigana Dağı Geçidinde yaptıkları çalışmalar neticesinde problemli alanları belirlediklerini ve bu alanlarda her an ciddi bir kütle hareketi olabileceğini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Kürsüsü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, “Zaman zaman karayolları ekipleri Trabzon’a gidiş geliş esnasında bazı yerlerde çelik hasır tellerle örtülemeler, bariyerleme çalışmaları yapıyor. Yol güzergâhında ciddi derece yarılmalar mevcut. Ya bugün, ya yarın orada çok ciddi bir kütle hareketi olabilir. Böyle bir durumda oradaki 3 şeritli yol tamamen etkilenecek. Yani tesadüfi geçiyoruz oradan. Tamamen Allah’a kalmış ve bilimselliği aşan bir durum. Bilimsel olarak çok riskli bir alan bir an önce o yolun, belki gece geç saatlerde kapatılıp o problemli alanın indirilmesi gerekiyor. Yoksa kendi haline bıraktığımız sürece yol güzergâhındaki titreşimlerden kaynaklı orası olduğu gibi yola inecek. Potansiyel olarak çok fazla metreküplere de ulaşabilir bu deşarj. Ümidimiz bu deşarj anında bir araca veya orada bulunan birine gelmemesi” dedi.'Önlemini almadığımız sürece deprem gibi ani olur'Tehlikenin ciddi boyutta olduğunun altını çizen Doç. Dr. Alemdağ, “Biz yıllardır bölgede çalışıyoruz, benim önerim yapmış olduğumuz bilimsel çalışmaları yöneticilerin dikkate alarak, insanların aktif olarak kullandığı yol güzergâhlarında özellikle kaya düşmeleri konusunda askıda olan, kopmak üzere olan veya yüksek yamaç eğime sahip alanlardaki kaya kütlelerinin temizlenmesi. Bu kütlelerde zamanla ayrışmaya bağlı olarak yorulmalar meydana geliyor. İnsanlar bunu anlamıyorlar, burası 50 yıldır böyle bir şey olmadı diyorlar. 51. Yılda kütle olarak kopabilecek bir pozisyondadır burası. Bunun önlemini almadığınız sürece bu bir deprem gibi ani olur. 10 yıl hiçbir şey olmaz 1 gün sonra komple inebilir” açıklamasında bulundu.'Çoluk çocuk ölümden döndük'İş seyahatleri nedeniyle sürekli Zigana Dağı Geçidini kullandığını söyleyen Sinan Ağyürek, “Sürekli Erzurum’dan Trabzon’a hem seyahat hem de iş için gidip geliyorum. Yalnız buradaki tek sıkıntımız yukarıdan büyük taşların kopması. Burada bununla ilgili bu güne kadar bir önlem alınamadı. Hatta burada bir iki kez de çoluk çocuk ölümden döndük. Oradan bir kayanın koptuğunu düşünün, seyir halindeki bir aracın veya otobüsün üzerine düştüğünü düşünün, felaket olur. Tünelin açılması daha da güzel olur. Hem mesafe olarak hem de güvenli şekilde yolculuk yapabiliriz ama yine de buraya bir önlem alınsa daha güzel olmaz mı? En azından bir korku olmaz, bir kaza olmaz” diye konuştu.'Tünel yapılınca manzarası için de burayı tercih ederiz, önlem alınmalı'Caner Taş isimli vatandaş ise, “Yol sevdiğimiz bir yol, eğlenceli ve göze hitap ediyor. Bizim için bir farklılık oluyor ama riskler var. Özellikle bazen telefonların da çekmediği yerlerde düşen taş parçaları yüzünden lastik patlamaları oluyor. Benim başıma geldi, arka arkaya 2-3 arabanın birden lastiği yarıldı. Yani yolun tehlikeleri malum güzelliğinin yanında. Tünel yapılınca da biz yine manzarası için bu yolu tercih ederiz. Bizim için eğlenceli ve keyifli oluyor, yetkililerden olası tehlikelerin bertaraf edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20200211/trabzon-gumushane-karayolu-zigana-dagi-mevkisinde-cig-dustu-1041381146.html

https://sputniknews.com.tr/20220919/dunyada-ikinci-avrupanin-en-uzunu-zigana-tuneli-2023-yilinda-hizmete-girecek-1061363420.html

türkiye

zigana dağı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zigana dağı, çığ, dağ geçidi