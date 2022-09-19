Dünyada ikinci, Avrupa'nın en uzunu: Zigana Tüneli 2023 yılında hizmete girecek

© İHA Bin personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel, bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1.5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek. Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak. Böylece zamandan 19 milyon tl, akaryakıttan 40 milyon tl olmak üzere yıllık toplam 59 milyon tl tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak.