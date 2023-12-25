https://sputniknews.com.tr/20231225/israil-ordusu-lubnanin-guney-bolgelerini-topcu-atislariyla-vurdu-1078921601.html
İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu
İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T16:30+0300
2023-12-25T16:30+0300
2023-12-25T16:30+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
lübnan
hizbullah
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Odeyse ve Hula beldesinin çevresini ağır topçu atışları ile hedef aldı.İsrail'in ayrıca Hunin ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini de yine topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.Edinlinen bilgilere göre Kefr Kella beldesindeki bazı hedefler de vuruldu ve bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.Hizbullah'tan iki yeni saldırıÖte yandan Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona yerleşim birimde yer alan Beyt Hillel askeri noktası ve Birket Rişe'deki askeri noktaya ‘uygun silahlarla’ saldırdığını belirtti.Hizbullah daha önce Mitat askeri noktasına saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20231225/misir-gazze-seridinde-cozum-icin-uc-asamali-plan-onerdi-1078913959.html
israil
gazze
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah
İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Odeyse ve Hula beldesinin çevresini ağır topçu atışları ile hedef aldı.
İsrail'in ayrıca Hunin ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini de yine topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.
Edinlinen bilgilere göre Kefr Kella beldesindeki bazı hedefler de vuruldu ve bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
Hizbullah'tan iki yeni saldırı
Öte yandan Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona yerleşim birimde yer alan Beyt Hillel askeri noktası ve Birket Rişe'deki askeri noktaya ‘uygun silahlarla’ saldırdığını belirtti.
Hizbullah daha önce Mitat askeri noktasına saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.