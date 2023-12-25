https://sputniknews.com.tr/20231225/israil-ordusu-lubnanin-guney-bolgelerini-topcu-atislariyla-vurdu-1078921601.html

İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T16:30+0300

2023-12-25T16:30+0300

2023-12-25T16:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

lübnan

hizbullah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078921444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f61dd93ee6849fc21ca8cf0b69999161.jpg

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Odeyse ve Hula beldesinin çevresini ağır topçu atışları ile hedef aldı.İsrail'in ayrıca Hunin ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini de yine topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.Edinlinen bilgilere göre Kefr Kella beldesindeki bazı hedefler de vuruldu ve bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.Hizbullah'tan iki yeni saldırıÖte yandan Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kiryat Şimona yerleşim birimde yer alan Beyt Hillel askeri noktası ve Birket Rişe'deki askeri noktaya ‘uygun silahlarla’ saldırdığını belirtti.Hizbullah daha önce Mitat askeri noktasına saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 8 İsrail askeri öldü.

https://sputniknews.com.tr/20231225/misir-gazze-seridinde-cozum-icin-uc-asamali-plan-onerdi-1078913959.html

israil

gazze

gazze şeridi

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah