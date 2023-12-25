https://sputniknews.com.tr/20231225/husilerin-yemen-aciklarinda-vurdugu-gemi-tamir-icin-yalovaya-getirildi-1078915572.html
Husiler İsraille bağlantılı olduğu için vurmuştu: Gemi, Türkiye'ye tamire getirildi
Husiler İsraille bağlantılı olduğu için vurmuştu: Gemi, Türkiye'ye tamire getirildi
Yemen açıklarında 4 Aralık günü Husiler tarafından vurulan 3 gemiden biri olan 'Number 9' adlı konteyner gemisi, tamir için Yalova’daki bir tersaneye getirildi 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T14:17+0300
2023-12-25T14:17+0300
2023-12-25T14:17+0300
israil- filistin çatışması
yemen
husi
abd
nato
israil
yalova
tamir
gemi
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4 Aralık 2023 tarihinde Yemen açıklarında üç gemilik ticari konvoydayken Husilerin attığı roketle vurulan Panama bayraklı 'Number 9' isimli konteyner gemisi tamir için Yalova’ya getirildi.Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi’ndeki bir firma tarafından geminin bakım ve onarımları gerçekleştirilecek. 260,55 metre uzunluğunda ve 32,3 metre genişliğe sahip dev konteyner gemisinin roket saldırısı sonucu gövdesinden ağır hasar aldığı gözlemlendi.Öte yandan, 4 Aralık'taki saldırıda Number 9 ile beraber Unity Explorer ve Sophie II de isabet almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231225/gazzeyi-taniyacaklarini-soylemisti-ispanya-abd-onculugundeki-kizildeniz-koalisyonuna-katilmayacak-1078899266.html
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yemen, husi, abd, nato, israil, yalova, tamir, gemi
yemen, husi, abd, nato, israil, yalova, tamir, gemi
Husiler İsraille bağlantılı olduğu için vurmuştu: Gemi, Türkiye'ye tamire getirildi
Yemen açıklarında 4 Aralık günü Husiler tarafından vurulan 3 gemiden biri olan 'Number 9' adlı konteyner gemisi, tamir için Yalova’daki bir tersaneye getirildi
4 Aralık 2023 tarihinde Yemen açıklarında üç gemilik ticari konvoydayken Husilerin attığı roketle vurulan Panama bayraklı 'Number 9' isimli konteyner gemisi tamir için Yalova’ya getirildi.
Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi’ndeki bir firma tarafından geminin bakım ve onarımları gerçekleştirilecek. 260,55 metre uzunluğunda ve 32,3 metre genişliğe sahip dev konteyner gemisinin roket saldırısı sonucu gövdesinden ağır hasar aldığı gözlemlendi.
Öte yandan, 4 Aralık'taki saldırıda Number 9 ile beraber Unity Explorer ve Sophie II de isabet almıştı.