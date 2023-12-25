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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231225/hamas-gazzeye-saldirilari-gecici-olarak-degil-tamamen-durdurmak-icin-calisiyoruz-1078937867.html
Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz
Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz
Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını geçici olarak değil tamamen durdurmak için çaba sarf edildiğini bildirdi.. Hamas... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T21:35+0300
2023-12-25T21:35+0300
israil- filistin çatışması
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filistin
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Hamas, yaptığı yazılı açıklamada "Hareketin liderliği, halkımıza yönelik saldırı ve katliamları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için tüm gücüyle çalışmakta" ifadesini kullandı.'Filistin halkının saldırıların ve terörün tamamen durdurulmasını istediğine' işaret edilen açıklamada, sonrasında tekrar saldırıların olacağı kısa süreli bir ateşkesi istemedikleri belirtildi.Hamas, saldırılara kapsamlı şekilde son verilmedikçe İsrail ile esir takası müzakereleri yapmayacağı yönündeki tutumunu yineledi.Öte yandan Hamas, Reuters'ın Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberindeki "Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine" ilişkin iddiayı yalanladı.The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231224/arjantin-hamasi-teror-orgutu-ilan-edecek-1078863576.html
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hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, filistin

Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz

21:35 25.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail Gazze Şeridi saldırı
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını geçici olarak değil tamamen durdurmak için çaba sarf edildiğini bildirdi.. Hamas, "Kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine" ilişkin iddiayı da yalanladı.
Hamas, yaptığı yazılı açıklamada "Hareketin liderliği, halkımıza yönelik saldırı ve katliamları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için tüm gücüyle çalışmakta" ifadesini kullandı.
'Filistin halkının saldırıların ve terörün tamamen durdurulmasını istediğine' işaret edilen açıklamada, sonrasında tekrar saldırıların olacağı kısa süreli bir ateşkesi istemedikleri belirtildi.
Hamas, saldırılara kapsamlı şekilde son verilmedikçe İsrail ile esir takası müzakereleri yapmayacağı yönündeki tutumunu yineledi.
Öte yandan Hamas, Reuters'ın Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberindeki "Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine" ilişkin iddiayı yalanladı.
The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.
İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.
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