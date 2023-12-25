https://sputniknews.com.tr/20231225/hamas-gazzeye-saldirilari-gecici-olarak-degil-tamamen-durdurmak-icin-calisiyoruz-1078937867.html
Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz
Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz
Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını geçici olarak değil tamamen durdurmak için çaba sarf edildiğini bildirdi.. Hamas... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T21:35+0300
2023-12-25T21:35+0300
2023-12-25T21:35+0300
israil- filistin çatışması
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hamas
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hamas
hamas hareketi
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Hamas, yaptığı yazılı açıklamada "Hareketin liderliği, halkımıza yönelik saldırı ve katliamları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için tüm gücüyle çalışmakta" ifadesini kullandı.'Filistin halkının saldırıların ve terörün tamamen durdurulmasını istediğine' işaret edilen açıklamada, sonrasında tekrar saldırıların olacağı kısa süreli bir ateşkesi istemedikleri belirtildi.Hamas, saldırılara kapsamlı şekilde son verilmedikçe İsrail ile esir takası müzakereleri yapmayacağı yönündeki tutumunu yineledi.Öte yandan Hamas, Reuters'ın Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberindeki "Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine" ilişkin iddiayı yalanladı.The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231224/arjantin-hamasi-teror-orgutu-ilan-edecek-1078863576.html
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Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz
Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını geçici olarak değil tamamen durdurmak için çaba sarf edildiğini bildirdi.. Hamas, "Kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine" ilişkin iddiayı da yalanladı.
Hamas, yaptığı yazılı açıklamada "Hareketin liderliği, halkımıza yönelik saldırı ve katliamları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için tüm gücüyle çalışmakta" ifadesini kullandı.
'Filistin halkının saldırıların ve terörün tamamen durdurulmasını istediğine' işaret edilen açıklamada, sonrasında tekrar saldırıların olacağı kısa süreli bir ateşkesi istemedikleri belirtildi.
Hamas, saldırılara kapsamlı şekilde son verilmedikçe İsrail ile esir takası müzakereleri yapmayacağı yönündeki tutumunu yineledi.
Öte yandan Hamas, Reuters'ın Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberindeki "Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine" ilişkin iddiayı yalanladı.
The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.
İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.