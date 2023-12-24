https://sputniknews.com.tr/20231224/arjantin-hamasi-teror-orgutu-ilan-edecek-1078863576.html

Arjantin Hamas'ı terör örgütü ilan edecek

Arjantin Hamas'ı terör örgütü ilan edecek

Göreve gelmesiyle ilk yurtdışı ziyaretini ABD’den yana kullanan Arjantin’in yeni devlet başkanı Javier Milei, yeni hükümetin Hamas hareketini terör örgütleri... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

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Milei, sosyal ağ , X'te (eski adıyla Twitter) bir kullanıcının 'Arjantinli Yahudilerin Noel dileğinin Hamas'ın terör örgütü olarak listelenmesi olduğu' mesajına “Bunun üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.10 Aralık'ta Arjantin Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Milei, ABD ve İsrail'i ülkesi için öncelikli müttefikler olarak gördüğünü defalarca dile getirmişti.Arjantin'in Kiev'e şimdiye dek sunduğu ilk askeri yardıma imza atan Milei, 2011 yılında sivil amaçlar için Rusya'dan aldığı iki Mi-171E helikopterini Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/arjantinnin-cicegi-burnunda-devlet-baskani-mileiye-karsi-ilk-protestolar-1078678270.html

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arjantin, javier milei, israil, israil-filistin, hamas, hamas hareketi, abd, latin amerika