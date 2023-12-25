https://sputniknews.com.tr/20231225/guvenlik-uzmani-muglu-abdnin-ypgye-verdigi-her-kurus-turkiyeye-mermi-olarak-donuyor-1078932075.html
Güvenlik Uzmanı Muğlu: ABD’nin YPG’ye verdiği her kuruş, Türkiye’ye mermi olarak dönüyor
Güvenlik Uzmanı Muğlu: ABD’nin YPG’ye verdiği her kuruş, Türkiye’ye mermi olarak dönüyor
ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesi YPG'ye 156 milyon dolar tahsis edildi. Terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu, 'bu yardımların Türkiye’ye... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T19:49+0300
2023-12-25T19:49+0300
2023-12-25T19:49+0300
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pkk
ypg/pkk
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ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, PKK ile bağlantılı YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK ve YPG'ye "IŞİD'le mücadele ve IŞİD'li tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.'ABD yardımı ile PKK ayakta duruyor'ABD’nin IŞİD ile mücadele adı altında Suriye ve Irak’da PKK ve YPG’ye yardım yapmasını değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu şunları söyledi:‘DEAŞ ile mücadele bahane’IŞİD ile mücadelenin ABD tarafından bir bane olarak kullanıldığına dikkat çeken Muğlu “DEAŞ’ın yok olduğunu, Amerikan başkanları birkaç yıl önce ‘DEAŞ Suriye’de bitmiştir ve biz Suriye’den çekiliyoruz’ sözleri ile açıkladı. Gerçekten de Suriye’de çok ciddi oranda askerini çekti. Ve şu an 2000’e yakın askeri var ya da yok. Bunlar da belirli oranda üs bölgelerinde, Yunanistan bölgesinde kurulan üslerde ya da başka üslerde. Bölgede bin tane üniformalı askeri var ya da yok. Ki bunlar da zaten merkezlerde duruyor. Geri kalan kendine bir ordu oluşturduğu, bir orta doğu ordusu demiş olduğu, ile orada. Yani DEAŞ diye bir mesele yok aslında ortada. DEAŞ’ı bitirdim diyen bir Amerika bugün DEAŞ bahanesi ile PKK’ya destek veriyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/teror-orgutu-pkk-kck-baglantili-62-gercek-20-tuzel-kisinin-turkiyedeki-mal-varliklari-donduruldu-1077904042.html
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Güvenlik Uzmanı Muğlu: ABD’nin YPG’ye verdiği her kuruş, Türkiye’ye mermi olarak dönüyor
Özel
ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesi YPG'ye 156 milyon dolar tahsis edildi. Terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu, 'bu yardımların Türkiye’ye mermi olarak döndüğünü belirterek ABD yardımı ile terör örgütü PKK’nın ayakta durduğunu' söyledi.
ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, PKK ile bağlantılı YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.
Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK ve YPG'ye "IŞİD'le mücadele ve IŞİD'li tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.
'ABD yardımı ile PKK ayakta duruyor'
ABD’nin IŞİD ile mücadele adı altında Suriye ve Irak’da PKK ve YPG’ye yardım yapmasını değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu şunları söyledi:
“Türkiye aslında baştan beri Amerika’nın PKK ile YPG ile işbirliğini dile getirmiş olsa da maalesef uluslararası aktörler buna sessiz kaldı. ABD Kongresi’nde 2022-23-24 hep zaten sözde DEAŞ ile mücadele fonuna destek veriyor ve bu da yıllardır PKK terör örgütüne ciddi şekilde kaynak sağlamakta. 2024’te de yine milyon doları aşan yaklaşık 156 milyon doları sadece Suriye’deki koluna, tabii Irak’taki kolunu da dahil ettiğiniz zaman 398 milyon gibi bir rakam PKK-YPG’ye geçmekte. Bunlar sadece nakdi olan kısmı. Bir de bunun nakdi olmayan kısmı var. Bu da işte hem personel eğitimi diğer adı ile terörist eğitimi. Bu eğitimi yaparken her türlü silah, araç-gerecin sağlanması, mühimmatın sağlanmasını net bir şekilde Amerika tarafından yapılmakta. Amerika kendine bir kılıf olarak ve uluslararası arenada bu şekilde kandırmakta ve onlar da kanmış gibi gösterilmekte. PKK terör örgütünü 1997’den beri terör örgütü listesine alan Amerika, terör örgütünün tıpatıp aynısı, tüzüğünden kuruluşuna kadar kurucu sözde liderlerine kadar hepsi PKK’lı olmasına rağmen farklı bir örgüt gibi göstermeye çalışıyor. Bugün terörist başı Mazlum Kobani’nin terörist Öcalan’ın bir kısım yayınlarda öz oğlu, bir kısmı manevi oğlu olduğunu söylemesine rağmen ki bunlar belgeli, dayalı. Argümanları sunmasına rağmen, 1997’de PKK’yı yabancı terörist organizasyonları listesine alan aynı Amerika bugün PKK-YPG’yi sözde DEAŞ ile mücadele konusunda kullandığını ve terör örgütü listesine almadığını, PYD’nin bir siyasi yapılaşma YPG’nin de bunun silahlı gücü olduğunu ve bu silahlı gücün de sadece DEAŞ’a karşı kullanıldığını ifade ediyor. Bu külliyen yanlış bilgidir. Bütçe rakamı çok yüksek bir rakam, bu bütçenin rakamını biz net bir şekilde biliyoruz ki bütçedeki her rakam kurşun olarak, namlu olarak bizim bölgemize doğrultulacaktır. Ve bu mermiler de bu mühimmatlar da bu paralar da PKK’nın ayakta durması için kullanılmaktadır. Türkiye bununla ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde hakkını arayacaktır bu teröre desteğin kesilmesi için.”
‘DEAŞ ile mücadele bahane’
IŞİD ile mücadelenin ABD tarafından bir bane olarak kullanıldığına dikkat çeken Muğlu “DEAŞ’ın yok olduğunu, Amerikan başkanları birkaç yıl önce ‘DEAŞ Suriye’de bitmiştir ve biz Suriye’den çekiliyoruz’ sözleri ile açıkladı. Gerçekten de Suriye’de çok ciddi oranda askerini çekti. Ve şu an 2000’e yakın askeri var ya da yok. Bunlar da belirli oranda üs bölgelerinde, Yunanistan bölgesinde kurulan üslerde ya da başka üslerde. Bölgede bin tane üniformalı askeri var ya da yok. Ki bunlar da zaten merkezlerde duruyor. Geri kalan kendine bir ordu oluşturduğu, bir orta doğu ordusu demiş olduğu, ile orada. Yani DEAŞ diye bir mesele yok aslında ortada. DEAŞ’ı bitirdim diyen bir Amerika bugün DEAŞ bahanesi ile PKK’ya destek veriyor” ifadelerini kullandı.