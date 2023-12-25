Güvenlik Uzmanı Muğlu: ABD’nin YPG’ye verdiği her kuruş, Türkiye’ye mermi olarak dönüyor

“Türkiye aslında baştan beri Amerika’nın PKK ile YPG ile işbirliğini dile getirmiş olsa da maalesef uluslararası aktörler buna sessiz kaldı. ABD Kongresi’nde 2022-23-24 hep zaten sözde DEAŞ ile mücadele fonuna destek veriyor ve bu da yıllardır PKK terör örgütüne ciddi şekilde kaynak sağlamakta. 2024’te de yine milyon doları aşan yaklaşık 156 milyon doları sadece Suriye’deki koluna, tabii Irak’taki kolunu da dahil ettiğiniz zaman 398 milyon gibi bir rakam PKK-YPG’ye geçmekte. Bunlar sadece nakdi olan kısmı. Bir de bunun nakdi olmayan kısmı var. Bu da işte hem personel eğitimi diğer adı ile terörist eğitimi. Bu eğitimi yaparken her türlü silah, araç-gerecin sağlanması, mühimmatın sağlanmasını net bir şekilde Amerika tarafından yapılmakta. Amerika kendine bir kılıf olarak ve uluslararası arenada bu şekilde kandırmakta ve onlar da kanmış gibi gösterilmekte. PKK terör örgütünü 1997’den beri terör örgütü listesine alan Amerika, terör örgütünün tıpatıp aynısı, tüzüğünden kuruluşuna kadar kurucu sözde liderlerine kadar hepsi PKK’lı olmasına rağmen farklı bir örgüt gibi göstermeye çalışıyor. Bugün terörist başı Mazlum Kobani’nin terörist Öcalan’ın bir kısım yayınlarda öz oğlu, bir kısmı manevi oğlu olduğunu söylemesine rağmen ki bunlar belgeli, dayalı. Argümanları sunmasına rağmen, 1997’de PKK’yı yabancı terörist organizasyonları listesine alan aynı Amerika bugün PKK-YPG’yi sözde DEAŞ ile mücadele konusunda kullandığını ve terör örgütü listesine almadığını, PYD’nin bir siyasi yapılaşma YPG’nin de bunun silahlı gücü olduğunu ve bu silahlı gücün de sadece DEAŞ’a karşı kullanıldığını ifade ediyor. Bu külliyen yanlış bilgidir. Bütçe rakamı çok yüksek bir rakam, bu bütçenin rakamını biz net bir şekilde biliyoruz ki bütçedeki her rakam kurşun olarak, namlu olarak bizim bölgemize doğrultulacaktır. Ve bu mermiler de bu mühimmatlar da bu paralar da PKK’nın ayakta durması için kullanılmaktadır. Türkiye bununla ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde hakkını arayacaktır bu teröre desteğin kesilmesi için.”