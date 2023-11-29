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https://sputniknews.com.tr/20231129/teror-orgutu-pkk-kck-baglantili-62-gercek-20-tuzel-kisinin-turkiyedeki-mal-varliklari-donduruldu-1077904042.html
Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T12:35+0300
2023-11-29T12:35+0300
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında terörün finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/japon-istihbarati-pkkyi-teror-listesinden-cikardi-1077864435.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mal varlığı, pkk/kck, terör, japonya, avusturya, belçika, birleşik krallık, fransa, isveç, almanya
hazine ve maliye bakanlığı, mal varlığı, pkk/kck, terör, japonya, avusturya, belçika, birleşik krallık, fransa, isveç, almanya

Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

12:35 29.11.2023
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© İHA
Abone ol
Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında terörün finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
PKK - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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