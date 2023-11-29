https://sputniknews.com.tr/20231129/teror-orgutu-pkk-kck-baglantili-62-gercek-20-tuzel-kisinin-turkiyedeki-mal-varliklari-donduruldu-1077904042.html
Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T12:35+0300
2023-11-29T12:35+0300
2023-11-29T12:35+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
mal varlığı
pkk/kck
terör
japonya
avusturya
belçika
birleşik krallık
fransa
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında terörün finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/japon-istihbarati-pkkyi-teror-listesinden-cikardi-1077864435.html
türkiye
japonya
avusturya
belçika
birleşik krallık
fransa
isveç
almanya
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hazine ve maliye bakanlığı, mal varlığı, pkk/kck, terör, japonya, avusturya, belçika, birleşik krallık, fransa, isveç, almanya
hazine ve maliye bakanlığı, mal varlığı, pkk/kck, terör, japonya, avusturya, belçika, birleşik krallık, fransa, isveç, almanya
Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında terörün finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.