https://sputniknews.com.tr/20231225/eksi-sozluke-yeni-erisim-engeli-1078901562.html

Ekşi Sözlük'e yeni erişim engeli

Ekşi Sözlük'e yeni erişim engeli

Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına yönelik soruşturma sürerken platforma bir kez daha erişim engeli getirildi. Milli güvenlik gerekçesiyle erişim engeli... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T11:06+0300

2023-12-25T11:06+0300

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türkiye

ekşi sözlük

şehit

mahkeme

savcı

hakaret

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Kayıtlı üyelerin paylaşım yaptığı sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'ün son alan adı da milli güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirilen "eksisozluk1923.com" alan adı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.Ekşi sözlük, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik olumsuz nitelikte, TCK'nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve diğer suç unsurlarını içeren yorum ve paylaşımlara ilişkin Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230304/eksi-sozluk-ifade-ozgurlugunu-engelledigi-icin-kapatilmis-1067797079.html

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ekşi sözlük, şehit, mahkeme, savcı, hakaret