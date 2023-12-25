https://sputniknews.com.tr/20231225/edin-dzekodan-galatasaray-ve-icardiye-yanit-penalti-icin-agliyorlar-1078900008.html
Edin Dzeko'dan Galatasaray ve Icardi'ye yanıt: 'Penaltı için ağlıyorlar'
Edin Dzeko'dan Galatasaray ve Icardi'ye yanıt: 'Penaltı için ağlıyorlar'
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin gözünün altının morarmış şekilde göründüğü fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamaya yanıt... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T10:07+0300
2023-12-25T10:07+0300
2023-12-25T10:07+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
edin dzeko
mauro icardi
penaltı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı 0-0 bitti ancak derbinin tartışmaları devam ediyor.Sarı kırmızılı kulüp, golcüsü Mauro Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı ve "Adaletin sadece kendileri için olmasını isteyenler, bu gece de her kanaldan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler! VAR odası ve 26 kamera göremiyor ve onlar adına utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenler utanacaktır" açıklamasını yaptı.İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılarken, Romano'nun gönderisinin altına Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Edin Dzeko yorum yaptı.Dzeko "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Ciddi ol Fabrizio, bundan daha iyisini yapabilirsin." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/fenerbahce-galatasaray-derbisinde-golsuz-beraberlik-1078889249.html
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fenerbahçe, galatasaray, edin dzeko, mauro icardi, penaltı
fenerbahçe, galatasaray, edin dzeko, mauro icardi, penaltı
Edin Dzeko'dan Galatasaray ve Icardi'ye yanıt: 'Penaltı için ağlıyorlar'
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin gözünün altının morarmış şekilde göründüğü fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamaya yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı 0-0 bitti ancak derbinin tartışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı kulüp, golcüsü Mauro Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı ve "Adaletin sadece kendileri için olmasını isteyenler, bu gece de her kanaldan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler! VAR odası ve 26 kamera göremiyor ve onlar adına utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenler utanacaktır" açıklamasını yaptı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılarken, Romano'nun gönderisinin altına Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Edin Dzeko yorum yaptı.
Dzeko "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Ciddi ol Fabrizio, bundan daha iyisini yapabilirsin." ifadelerini kullandı.