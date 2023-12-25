https://sputniknews.com.tr/20231225/dursun-ozbekten-penalti-yorumu-djiku-icardiye-sag-krose-vurdu-1078916316.html
Dursun Özbek'ten penaltı yorumu: 'Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu'
Dursun Özbek'ten penaltı yorumu: 'Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbide tartışılan penaltı hakkında konuştu. Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T14:37+0300
2023-12-25T14:37+0300
2023-12-25T15:27+0300
spor
dursun özbek
mauro icardi
galatasaray
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Spor Zirvesi'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide tartışılan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketen cezalandırılması gerekirdi." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231225/bir-galatasaray-fenerbahce-derbisi-daha-geliyor-super-kupa-macinin-hakemini-firat-aydinus-acikladi-1078908944.html
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dursun özbek, mauro icardi, galatasaray
Dursun Özbek'ten penaltı yorumu: 'Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu'
14:37 25.12.2023 (güncellendi: 15:27 25.12.2023)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbide tartışılan penaltı hakkında konuştu. Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu." dedi.
Spor Zirvesi'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide tartışılan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketen cezalandırılması gerekirdi." ifadelerini kullandı.