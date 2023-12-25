https://sputniknews.com.tr/20231225/antalyada-cukur-cetesi-cokertildi-11-milyarlik-mal-varligina-el-konuldu-1078932592.html

Antalya’da 'Çukur Çetesi' çökertildi: 11 milyarlık mal varlığına el konuldu

Antalya’da 'Çukur Çetesi' çökertildi: 11 milyarlık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen “Kafes-24 Operasyonu" ile "Çukur Çetesi"nin çökertildiğini ve çete üyelerinin 11 milyar liralık mal varlığına... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T19:12+0300

2023-12-25T19:12+0300

2023-12-25T19:14+0300

türkiye

ali yerlikaya

çukur çetesi

antalya

kafes

mal varlığı

masak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Antalya'da düzenlenen “Kafes-24 Operasyonu" ile "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüte ait 11 milyarlık mal varlığına da el konulduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Operasyon detaylarını da paylaşan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:"MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi’nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımın devamında şunlara yer verdi:Öte yandan operasyonda 3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği, 85 adet tapu, 680 adet senet, 380 adet çek, 18 bin 500 adet araç satışı sözleşmesi, 800 adet vekaletname, 80 adet banka cüzdanı, 60 adet kredi kartı, 2 adet kripto para soğuk cüzdan, 80 adet para transferi içeren ajanda, 66 adet cep telefonu, 36 bin dolar ve 80 bin TL ile çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231218/masaktan-sampiyonlar-ligi-fotografindaki-fenomenler-icin-ivedi-baslikli-rapor-ifadeleri-alinsin-1078580507.html

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