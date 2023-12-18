https://sputniknews.com.tr/20231218/masaktan-sampiyonlar-ligi-fotografindaki-fenomenler-icin-ivedi-baslikli-rapor-ifadeleri-alinsin-1078580507.html
MASAK’tan 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenler için ivedi başlıklı rapor: İfadeleri alınsın
MASAK’tan 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenler için ivedi başlıklı rapor: İfadeleri alınsın
Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ karesinde bulunan Eylül Öztürk dahil 13 kişi mal varlıklarına ilişkin ifade vermek için Mali Suçlarla Mücadele Şube... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T16:52+0300
2023-12-18T16:52+0300
2023-12-18T16:52+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
kara para
kara para aklama
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
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Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Fotoğrafta yer Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, ilke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ın mal varlıklarına ilişkin ifade vermeleri için gözaltı işlemi uygulanmadan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi.Başsavcılık, MASAK'a yazı yazarak hazırlanan raporların ivedilikle gönderilmesini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/dilan-polat-cezaevinden-roportaj-verdi-bunlar-iftira-biz-calisarak-kazandik-1078486732.html
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dilan polat, engin polat, kara para, kara para aklama, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
dilan polat, engin polat, kara para, kara para aklama, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
MASAK’tan 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenler için ivedi başlıklı rapor: İfadeleri alınsın
Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ karesinde bulunan Eylül Öztürk dahil 13 kişi mal varlıklarına ilişkin ifade vermek için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi.
Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.
Fotoğrafta yer Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, ilke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ın mal varlıklarına ilişkin ifade vermeleri için gözaltı işlemi uygulanmadan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi.
Başsavcılık, MASAK'a yazı yazarak hazırlanan raporların ivedilikle gönderilmesini istedi.