https://sputniknews.com.tr/20231218/masaktan-sampiyonlar-ligi-fotografindaki-fenomenler-icin-ivedi-baslikli-rapor-ifadeleri-alinsin-1078580507.html

MASAK’tan 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenler için ivedi başlıklı rapor: İfadeleri alınsın

MASAK’tan 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenler için ivedi başlıklı rapor: İfadeleri alınsın

Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ karesinde bulunan Eylül Öztürk dahil 13 kişi mal varlıklarına ilişkin ifade vermek için Mali Suçlarla Mücadele Şube... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T16:52+0300

2023-12-18T16:52+0300

2023-12-18T16:52+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

kara para

kara para aklama

masak

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

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Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Fotoğrafta yer Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, ilke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ın mal varlıklarına ilişkin ifade vermeleri için gözaltı işlemi uygulanmadan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi.Başsavcılık, MASAK'a yazı yazarak hazırlanan raporların ivedilikle gönderilmesini istedi.

https://sputniknews.com.tr/20231215/dilan-polat-cezaevinden-roportaj-verdi-bunlar-iftira-biz-calisarak-kazandik-1078486732.html

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dilan polat, engin polat, kara para, kara para aklama, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)