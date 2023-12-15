Dilan Polat cezaevinden röportaj verdi: 'Bunlar iftira, biz çalışarak kazandık'
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
© AA / Bünyamin Çelik
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Kara para aklama dahil birçok suçtan eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanıp yargılanan Dilan Polat, cezaevinden verdiği röportajda yaşananların iftira olduğunu iddia etti. Çok üzüldüğünü ve artık dayanamadığını ifade eden Polat, "Hayatımda kara paranın ne olduğunu bilmiyorum. Biz çalışarak kazandık" dedi.
MASAK takibine takılan Engin Polat ve Dilan Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu.
Habertürk TV, cezaevindeki Dilan Polat’la avukatı aracılığıyla röportaj gerçekleştirdi.
'Çalışarak kazandık'
“Hayatımda kara paranın ne olduğunu bilmiyorum. Biz çalışarak kazandık. Biz kozmetik ürünü imalatı ithalatı da yapmıyoruz. Uyuşturucu konusu da iftiradır. Ne kara para ne bahis ne de uyuşturucu suçu değil. Bunların tamamı iftira ve bu iftiralara artık dayanamıyorum.
'Banu olayıyla ilgimiz yok'
Banu Parlak olayının bir komplo olduğu çok net. Bahsi geçen kişileri hayatımda hiç ama hiç tanımadım. Banu’nun da çocuğu var insan böyle bir iftirayı bir anneye nasıl atar. Bu konu ile hiçbir ilgimiz yok.
'Keşke o paylaşımları yapmasaydım'
Kötü niyetli insanların bunlarını kullandığını düşünsem de kısmen haklılar. O paylaşımlar takipçilerim için yapıldı. Gündelik hayatımı yansıtmamaktaydı. Ama keşke hiç yapmasaydım ve pişmanım.
Çocuklara kim bakıyor?
Çocukların bakımı ile babaanne ilgileniyor. Dışarıdaki işlerini tanıdıklar ve dostlar tarafından yürütülüyor. Çok acı çekiyorum. Nilda’ya adaletin yerini bulacağını anlatıyorum. Şule için çok üzüldüm.
'Her gün ağlıyorum'
"Eşim ile haftada 1 gün telefonla konuşuyoruz. Her gün ağlıyorum. Ailemi her gün özlüyorum, Allah’a her gün dua ediyorum. Hiç iyi değilim, hastalanmaktan korkuyorum. İftira içerikli haberleri görünce çok üzülüyorum. Kardeşi ile de aynı koğuştalar."
'Arkadaş ortamında çekilmiş bir fotoğraf'
Bu kişilerden sadece dördü benim franchise anlaşmam olan kişiler. Bunun dışında bunlarla ticari vs bağlantım yok. Masadaki herkes için çok üzüldüm. Yıllar önce arkadaş ortamında çekilen fotoğrafın yalan haberler oluşturmasına çok üzülüyorum. Bu kişilerle başka bir bağlantım yoktur.”