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Aliyev ve Paşinyan, Karabağ'daki son olayların ardından Rusya'da ilk kez bir araya gelecek
Aliyev ve Paşinyan, Karabağ'daki son olayların ardından Rusya'da ilk kez bir araya gelecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da Eylül 2023'te yaşanan son olay ve gelişmelerin ardından yarın St... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T13:47+0300
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dünya
ermenistan
azerbaycan
ilham aliyev
nikol paşinyan
rusya
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Rusya'nın kuzey başkenti St. Petersburg, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla gayriresmi BDT Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.Ermenistan BDT toplantılarına bir süredir temsilci göndermezken Ermeni Başbakan Paşinyan'ın bizzat katılma kararı aldığı yarınki gayriresmi zirve, bir başkan önemli buluşmayı da beraberinde getirecek.Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Eylül 2023'te yaşanan gelişmelerden sonra yarınki zirvede ilk kez aynı masa etrafında oturacak. Fakat Bakü ve Erivan'dan Aliyev ve Paşinyan'ın ikili görüşme planlayıp planlamadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.Paşinyan ve Aliyev, en son 15 Temmuz'da Brüksel'de görüşmüş ve bu, ikilinin 2023'teki 5. görüşmesi olmuştu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı arasında Granada ve Brüksel'de bu sonbaharda yapılması planlanan görüşmeler, tüm hazırlıklara ve varılan mutabakatlara rağmen gerçekleşmemişti.19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.19 Eylül 2023'te sonra oluşan durum bağlamında, 28 Eylül'de resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki tüm resmi kurum ve kuruluşların 1 Ocak 2024'e kadar lağvedilmesini ve Cumhuriyet'in varlığının bu tarihten itibaren sona ermesini öngören kararname yayınlanmıştı.Son dönemde BDT ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) etkinliklerine katılmayı reddederek Rusya dahil komşu ülke liderlerinin tepkisini çeken Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Ekim'de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesine gitmemişti. Paşinyan, ardından 23 Kasım'da Belarus’un başkenti Minsk'te düzenlenen KGAÖ zirvesine de katılmamıştı.Ermenistan hükümeti basın servisi tarafından bugün yapılan resmi açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın St. Petersburg kentinde 25 Aralık'ta düzenlenecek Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısına ve 26 Aralık'taki gayriresmi BDT Zirvesi'ne katılacağı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231225/pasinyan-aeb-ve-bdt-zirveleri-icin-rusyaya-gitti-1078900544.html
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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, nikol paşinyan, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, nikol paşinyan, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Aliyev ve Paşinyan, Karabağ'daki son olayların ardından Rusya'da ilk kez bir araya gelecek

13:47 25.12.2023
© Sputnik / Михаил КлиментьевAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BDT zirvesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BDT zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da Eylül 2023'te yaşanan son olay ve gelişmelerin ardından yarın St. Petersburg'da Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) gayriresmi zirvesinde ilk kez bir araya gelecek.
Rusya'nın kuzey başkenti St. Petersburg, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla gayriresmi BDT Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
Ermenistan BDT toplantılarına bir süredir temsilci göndermezken Ermeni Başbakan Paşinyan'ın bizzat katılma kararı aldığı yarınki gayriresmi zirve, bir başkan önemli buluşmayı da beraberinde getirecek.
Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Eylül 2023'te yaşanan gelişmelerden sonra yarınki zirvede ilk kez aynı masa etrafında oturacak. Fakat Bakü ve Erivan'dan Aliyev ve Paşinyan'ın ikili görüşme planlayıp planlamadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.
Paşinyan ve Aliyev, en son 15 Temmuz'da Brüksel'de görüşmüş ve bu, ikilinin 2023'teki 5. görüşmesi olmuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı arasında Granada ve Brüksel'de bu sonbaharda yapılması planlanan görüşmeler, tüm hazırlıklara ve varılan mutabakatlara rağmen gerçekleşmemişti.
19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.
Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.
19 Eylül 2023'te sonra oluşan durum bağlamında, 28 Eylül'de resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki tüm resmi kurum ve kuruluşların 1 Ocak 2024'e kadar lağvedilmesini ve Cumhuriyet'in varlığının bu tarihten itibaren sona ermesini öngören kararname yayınlanmıştı.
Son dönemde BDT ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) etkinliklerine katılmayı reddederek Rusya dahil komşu ülke liderlerinin tepkisini çeken Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Ekim'de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesine gitmemişti. Paşinyan, ardından 23 Kasım'da Belarus’un başkenti Minsk'te düzenlenen KGAÖ zirvesine de katılmamıştı.
Ermenistan hükümeti basın servisi tarafından bugün yapılan resmi açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın St. Petersburg kentinde 25 Aralık'ta düzenlenecek Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısına ve 26 Aralık'taki gayriresmi BDT Zirvesi'ne katılacağı bildirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin BDT zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
DÜNYA
Paşinyan, AEB ve BDT zirveleri için Rusya'ya gitti
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