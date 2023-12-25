https://sputniknews.com.tr/20231225/aliyev-ve-pasinyan-karabagdaki-son-olaylarin-ardindan-rusyada-ilk-kez-bir-araya-gelecek-1078913156.html

Aliyev ve Paşinyan, Karabağ'daki son olayların ardından Rusya'da ilk kez bir araya gelecek

Aliyev ve Paşinyan, Karabağ'daki son olayların ardından Rusya'da ilk kez bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da Eylül 2023'te yaşanan son olay ve gelişmelerin ardından yarın St... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T13:47+0300

2023-12-25T13:47+0300

2023-12-25T13:47+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

ilham aliyev

nikol paşinyan

rusya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Rusya'nın kuzey başkenti St. Petersburg, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla gayriresmi BDT Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.Ermenistan BDT toplantılarına bir süredir temsilci göndermezken Ermeni Başbakan Paşinyan'ın bizzat katılma kararı aldığı yarınki gayriresmi zirve, bir başkan önemli buluşmayı da beraberinde getirecek.Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Eylül 2023'te yaşanan gelişmelerden sonra yarınki zirvede ilk kez aynı masa etrafında oturacak. Fakat Bakü ve Erivan'dan Aliyev ve Paşinyan'ın ikili görüşme planlayıp planlamadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.Paşinyan ve Aliyev, en son 15 Temmuz'da Brüksel'de görüşmüş ve bu, ikilinin 2023'teki 5. görüşmesi olmuştu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı arasında Granada ve Brüksel'de bu sonbaharda yapılması planlanan görüşmeler, tüm hazırlıklara ve varılan mutabakatlara rağmen gerçekleşmemişti.19 Eylül'de Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar, 20 Eylül'de Rus barış gücünün arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona ermiş, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların tümüyle silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.Anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Dağlık Karabağ temsilcileri, yeniden entegrasyon konusunda iki görüşme gerçekleştirirken 24 Eylül'den itibaren Dağlık Karabağ sakinleri bölgeden ayrılarak Ermenistan'a taşınmaya başlamıştı.19 Eylül 2023'te sonra oluşan durum bağlamında, 28 Eylül'de resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki tüm resmi kurum ve kuruluşların 1 Ocak 2024'e kadar lağvedilmesini ve Cumhuriyet'in varlığının bu tarihten itibaren sona ermesini öngören kararname yayınlanmıştı.Son dönemde BDT ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) etkinliklerine katılmayı reddederek Rusya dahil komşu ülke liderlerinin tepkisini çeken Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Ekim'de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesine gitmemişti. Paşinyan, ardından 23 Kasım'da Belarus’un başkenti Minsk'te düzenlenen KGAÖ zirvesine de katılmamıştı.Ermenistan hükümeti basın servisi tarafından bugün yapılan resmi açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın St. Petersburg kentinde 25 Aralık'ta düzenlenecek Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısına ve 26 Aralık'taki gayriresmi BDT Zirvesi'ne katılacağı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231225/pasinyan-aeb-ve-bdt-zirveleri-icin-rusyaya-gitti-1078900544.html

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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, nikol paşinyan, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)