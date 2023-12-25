https://sputniknews.com.tr/20231225/ak-partili-sirakayadan-yurt-disindan-getirilen-araclarla-ilgili-aciklama-1078927268.html

Emekli gurbetçilerin Türkiye’ye araç getirme hakkına düzenleme

Emekli gurbetçilerin Türkiye’ye araç getirme hakkına düzenleme

AK Partili Sırakaya, "Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süreye bir... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T17:52+0300

2023-12-25T17:52+0300

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türkiye

ak parti

araç

türkiye

yabancı

plaka

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri taşıtlarına ilave 730 gün süre verilmesine yönelik düzenlemenin gelecek yıl uygulanmaya başlayacağını bildirdi.Sırakaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirtti.Yeni yılın ilk müjdesinin yurt dışı emeklileri için olduğunu bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231225/yurt-disi-telefonlarinin-kullanim-suresi-degisiyor-180-gune-cikacak-1078920972.html

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ak parti, araç, türkiye, yabancı, plaka