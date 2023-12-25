Emekli gurbetçilerin Türkiye’ye araç getirme hakkına düzenleme
© İHAİkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var'
© İHA
Abone ol
AK Partili Sırakaya, "Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süreye bir defaya mahsus 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri taşıtlarına ilave 730 gün süre verilmesine yönelik düzenlemenin gelecek yıl uygulanmaya başlayacağını bildirdi.
Sırakaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirtti.
Yurt dışı Türk toplumuna verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız— Zafer Sırakaya 🇹🇷 (@SirakayaZafer) December 25, 2023
Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için
Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye’de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 👇
🗓️ 730 güne kadar süre
Ve bu sürenin… pic.twitter.com/CzHOZDflH7
Yeni yılın ilk müjdesinin yurt dışı emeklileri için olduğunu bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:
"Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için. Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtıyla yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor."