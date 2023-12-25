https://sputniknews.com.tr/20231225/4-kentte-540-yerlesim-birimine-ulasim-saglanamiyor-1078906074.html
4 kentte 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
4 kentte 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T12:05+0300
2023-12-25T12:05+0300
2023-12-25T12:05+0300
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş gibi Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkisinde gece araçlarıyla yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllülerince kumanya verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kuvvetli-firtina-etkili-oluyor-bursada-okullar-tatil-mi-1077893331.html
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kar, van, muş, bitlis, hakkari
kar, van, muş, bitlis, hakkari
4 kentte 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş gibi Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkisinde gece araçlarıyla yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllülerince kumanya verildi.