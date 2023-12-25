https://sputniknews.com.tr/20231225/3-kamu-kurulusuna-bin-360-kisi-alinacak-1078900692.html

3 kamu kuruluşuna bin 360 kişi alınacak

3 kamu kuruluşuna bin 360 kişi alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 1360 kişi... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T10:41+0300

2023-12-25T10:41+0300

2023-12-25T10:41+0300

türkiye

personel

eleman

tarım ve orman bakanlığı

gelir idaresi başkanlığı

maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı

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3 kamu kuruluşunda 1360 kişi istihdam edilmesine ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak.Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.Uzman ve denetçi alımıTarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-yumakli-duyurdu-7-bin-158-personel-alinacak-1078598358.html

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personel, eleman, tarım ve orman bakanlığı, gelir idaresi başkanlığı, maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı