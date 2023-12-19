https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-yumakli-duyurdu-7-bin-158-personel-alinacak-1078598358.html

Bakan Yumaklı duyurdu: 7 bin 158 personel alınacak

Bakan Yumaklı duyurdu: 7 bin 158 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T11:51+0300

2023-12-19T11:51+0300

2023-12-19T11:51+0300

türkiye

personel

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

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Meclis'te bütçe maratonu sürüyor. Son olarak Genel Kurul'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurul'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sunum yaptı.Personel alımı yapılacakTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa personel alımına ilişkin soruya karşılık, "982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacaktır." ifadesini kullandı.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının, 2019'da 2 milyon 83 bin 22 iken, bugün itibarıyla 2 milyon 245 bin 526 olduğunu ifade eden Yumaklı, ÇKS ile ilgili düzenlemenin bu rakamı artıracağını söyledi.Kırsal kalkınma programlarında gençlere yönelik ilave hibeleri anlatan Yumaklı, öte yandan TARSİM'de, sübvansiyonlu kredilerde gençlere indirim yapıldığını belirtti.Yumaklı, 2001 öncesinde ortalama yıllık 124 bin hektar alanın tarım dışına çıkarılırken, günümüzde bu miktarın yıllık 15 bin hektara indiğini kaydetti.

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personel, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı