https://sputniknews.com.tr/20231211/iskurdan-107-bin-698-yeni-isci-alimi-hastanelerine-klinik-ozel-okullara-ve-fabrikalara-personel-1078299814.html
İŞKUR'dan 107 bin 698 yeni işçi alımı: Hastanelerine, klinik, özel okullara, ve fabrikalara personel
İŞKUR'dan 107 bin 698 yeni işçi alımı: Hastanelerine, klinik, özel okullara, ve fabrikalara personel
Son bilgilere göre, İŞKUR tarafından 81 ilde toplamda 107 bini aşkın personel istihdam edilecek. İŞKUR tarafından yapılan kurum ilanı ile birlikte açık... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T07:51+0300
2023-12-11T07:51+0300
2023-12-11T07:51+0300
ekonomi
işkur
personel
personel alımı
sözleşmeli personel
personel sayısı
kpss
işsizlik
işsizlik maaşı
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Aralık ayının başında İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede herkesin iş bulmasını sağlıyor.İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleştiİŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti. Aralık ayında İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen İŞKUR'da yaklaşık 107 bin 698 açık iş bulunuyor.İŞKUR iş başvurularına nasıl ve nereden başvurulur?İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.Yapılacak olan bu alımlar için KPSS şartı aranmazken her ilanın kendi içinde belirli başvuru şartları bulunduğu bu nedenle de kişilerin bu şartları da dikkate alarak alımları takip etmesi gerektiğinden bahsetti. Merak edilen tüm detaylar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar üzerinden duyuruldu.Hasta kayıt - kabul görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin başvuru yapabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde verildi;Başvuru Genel ŞartlarBaşvuru Özel Şartlar
https://sputniknews.com.tr/20231211/maaslar-icin-buyuk-gun-yeni-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-komisyon-toplantisi-saat-kacta-1078298550.html
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işkur iş başvurusu, işkur başvuru, işkur giriş, işkur kayı, işkur kayıt belgesi, işkur e şube, işkur iş ilanları
işkur iş başvurusu, işkur başvuru, işkur giriş, işkur kayı, işkur kayıt belgesi, işkur e şube, işkur iş ilanları
İŞKUR'dan 107 bin 698 yeni işçi alımı: Hastanelerine, klinik, özel okullara, ve fabrikalara personel
Son bilgilere göre, İŞKUR tarafından 81 ilde toplamda 107 bini aşkın personel istihdam edilecek. İŞKUR tarafından yapılan kurum ilanı ile birlikte açık pozisyonlar için işe alım ilanları dağıtıldı. Toplamda 107.698 açık işçi ilanı bulunmakta. Bu ilanların çoğu genel beden işçisi, temizlikçi ve garson pozisyonları için ayrıldı.
Aralık ayının başında İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede herkesin iş bulmasını sağlıyor.
İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.
1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti
İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti. Aralık ayında İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen İŞKUR'da yaklaşık 107 bin 698 açık iş bulunuyor.
İŞKUR iş başvurularına nasıl ve nereden başvurulur?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
Yapılacak olan bu alımlar için KPSS şartı aranmazken her ilanın kendi içinde belirli başvuru şartları bulunduğu bu nedenle de kişilerin bu şartları da dikkate alarak alımları takip etmesi gerektiğinden bahsetti. Merak edilen tüm detaylar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar üzerinden duyuruldu.
Hasta kayıt - kabul görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin başvuru yapabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde verildi;
2.
İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,
3.
18 yaşını tamamlamış olmak,
4.
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım
5.
Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak
6.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak
7.
En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir)
8.
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak gerekmektedir.
Kuvvetli iletişim becerisine sahip olmak,
Olası bir kriz anını hızlı bir şekilde yönetebilmek,
Takım çalışmasına uyum sağlayabilmek,
Mesleğinin gerektirdiği görev ve sorumlulukların bilincinde olmak,
Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi almış olmak,
Hastaların giriş ve çıkış işlemlerine yönelik işleyişe hakim olmak,
Gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek gerekmektedir.