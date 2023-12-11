https://sputniknews.com.tr/20231211/iskurdan-107-bin-698-yeni-isci-alimi-hastanelerine-klinik-ozel-okullara-ve-fabrikalara-personel-1078299814.html

İŞKUR'dan 107 bin 698 yeni işçi alımı: Hastanelerine, klinik, özel okullara, ve fabrikalara personel

İŞKUR'dan 107 bin 698 yeni işçi alımı: Hastanelerine, klinik, özel okullara, ve fabrikalara personel

Son bilgilere göre, İŞKUR tarafından 81 ilde toplamda 107 bini aşkın personel istihdam edilecek. İŞKUR tarafından yapılan kurum ilanı ile birlikte açık... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T07:51+0300

2023-12-11T07:51+0300

2023-12-11T07:51+0300

ekonomi

işkur

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Aralık ayının başında İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede herkesin iş bulmasını sağlıyor.İşsizlerin iş bulması, meslek sahibi olması için çalışan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleştiİŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 1 milyon 148 bini aşkın kişi işe yerleşti. Aralık ayında İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen İŞKUR'da yaklaşık 107 bin 698 açık iş bulunuyor.İŞKUR iş başvurularına nasıl ve nereden başvurulur?İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.Yapılacak olan bu alımlar için KPSS şartı aranmazken her ilanın kendi içinde belirli başvuru şartları bulunduğu bu nedenle de kişilerin bu şartları da dikkate alarak alımları takip etmesi gerektiğinden bahsetti. Merak edilen tüm detaylar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar üzerinden duyuruldu.Hasta kayıt - kabul görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin başvuru yapabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde verildi;Başvuru Genel ŞartlarBaşvuru Özel Şartlar

https://sputniknews.com.tr/20231211/maaslar-icin-buyuk-gun-yeni-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-komisyon-toplantisi-saat-kacta-1078298550.html

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