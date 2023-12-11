https://sputniknews.com.tr/20231211/maaslar-icin-buyuk-gun-yeni-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-komisyon-toplantisi-saat-kacta-1078298550.html

Maaşlar için büyük gün: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon toplantısı saat kaçta?

Maaşlar için büyük gün: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon toplantısı saat kaçta?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamlarını belirlemek için ilk toplantı bugün yapılacak. Toplamda 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T06:54+0300

2023-12-11T06:54+0300

2023-12-11T07:00+0300

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Bugün gerçekleştirilecek olan ilk toplantı ile birlikte, 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında zam pazarlığı start alacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.Komisyon, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan bir heyet tarafından yönetilecek.Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam için 11 Aralık'ta sabah saatlerinde ilk toplantısını yapacak.Vergi indirimi masadaBu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.Asgari ücret zammı ne kadar olacak?İlk komisyon toplantısı bugün yapılacak olan asgari ücrette pazarlıkların 15 bin 700 - 17 bin lira bandında gerçekleşmesi bekleniyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret için olası zam senaryoları şu şekilde:Asgari ücrete zam bir kez mi yapılacak?Geçtiğimiz yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle yılda bir kez zam yapılan asgari ücrete 6 aylık periyotlar halinde zam yapılırken siyasiler tarafından verilen mesajlar tek asgari ücret zammı üzerinde durulduğuna yönelik açıklamalarda bulunuldu.

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