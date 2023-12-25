Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz

Sizleri şahsımda ailelerinize, arkadaşlarınıza saygılarımı muhabbetlerimi iletiyorum. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sizleri şahsımda ailelerinize, arkadaşlarınıza saygılarımı muhabbetlerimi iletiyorum. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımıza Eyüp Kadir Başkan ve ekibine, bu salona teşrif eden siz genç kardeşlerime, programımıza destek veren yazarlarımıza, şairlerimize, edebiyatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımıza Eyüp Kadir Başkan ve ekibine, bu salona teşrif eden siz genç kardeşlerime, programımıza destek veren yazarlarımıza, şairlerimize, edebiyatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız.

Bütün insanlığın vicdanına tercüman olan Mehmet Akif’i doğumunun 150’nci, hakka yürüyüşünün 87’nci seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin bekası milletimizin istiklali uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Bütün insanlığın vicdanına tercüman olan Mehmet Akif’i doğumunun 150’nci, hakka yürüyüşünün 87’nci seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin bekası milletimizin istiklali uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum.

Tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyorum. Tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyorum.

Merhum Akif yaşantısıyla, dirayetli kişiliğiyle, örnek ahlakıyla istiklal şairi sıfatını hak eden abidevi bir karakterdir. İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Merhum Akif yaşantısıyla, dirayetli kişiliğiyle, örnek ahlakıyla istiklal şairi sıfatını hak eden abidevi bir karakterdir. İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi.

Gazze başta olmak üzere katledilen, sömürülen, zulmedilen insanlar için Akif'in diliyle haykırmaya, haktan ve haklıdan yana olmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere katledilen, sömürülen, zulmedilen insanlar için Akif'in diliyle haykırmaya, haktan ve haklıdan yana olmaya devam edeceğiz.

Şundan herkes emin olsun, istiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe, biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Şundan herkes emin olsun, istiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe, biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

"İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz. "İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz.

"Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. "Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır.

Milletvekilliği dokunulmazlığı zırhına bürünerek teröre destek verenlerle mücadelemizi siyaset ve hukuk zemininde sürdürmekte kararlıyız. Milletvekilliği dokunulmazlığı zırhına bürünerek teröre destek verenlerle mücadelemizi siyaset ve hukuk zemininde sürdürmekte kararlıyız.